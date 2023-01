Shakira e Bizarab battono tutti i record su YouTube: questi i loro numeri in meno di 24 ore

Shakira e Bizarab È stato presentato in anteprima ieri Sessioni musicali BZRP #53C’è una canzone del cantante colombiano in esso Gerard attacca Picot e il suo nuovo partnerClara Cha. E nonostante il successo dell’artista dal punto di vista musicale spazzato via In tutti i media, è diventato un argomento di discussione globale, oltre che un dato di fatto successo in Youtube. In sole 24 ore è diventato così La migliore premiere latina nella storia della piattaforma.

Shakira e Bizarab spazzano YouTube e riescono a battere tutti i record

Appena 24 ore dopo la sua pubblicazione, la canzone di Shakira, in cui racconta i suoi ultimi momenti con l’ex marito Pico, e in cui critica la sua attuale fidanzata, di vent’anni, Clara Cha, è riuscita a Superando la barriera dei 67 milioni di copie. Si tratta di un numero incredibile, che supera di gran lunga il record finora detenuto dal celebre soggetto lentamente di Luis Fonsi, che nelle prime 12 ore dalla pubblicazione ha raggiunto 24,8 milioni di visualizzazioni. Per avere un’idea dell’impatto della canzone, in meno di 10 ore, il soggetto di Bizarrap e il responsabile Waka Wakaha già superato i 25 milioni.

“ Oltre 67 milioni di visualizzazioni in sole 24 ore, centinaia di migliaia di “mi piace” su Twitter e oggetto di grandi discussioni in tutto il mondo: è un successo senza pari.

Il primo milione di Sessioni musicali BZRP #53 È stato raggiunto in soli 8 minuti. La vendetta musicale del cantante, perseguitato dal Dipartimento del Tesoro e messo sotto i riflettori dopo la loro rottura, ha fatto il giro del mondo. Il successo è che otterrai alcuni ca 500 visualizzazioni al secondo Gli analisti sottolineano che la sua crescita è al rialzo. Al momento, la musica è ancora la numero uno nella musica su YouTube in più di 20 paesi, tra cui Spagna e Colombia, oltre che negli Stati Uniti, in Argentina o in Francia. Il canale ufficiale di Bizarrap entrerà circa 1 milione di euro in sole 24 oree attualmente accumula sull’argomento 4,3 milioni ‘Mi piace’ e 270.000 commenti. È in ritardo in numeri assoluti su un problema btsche ha raggiunto 108,2 milioni di visualizzazioni nel 2021 con il suo tema Butter in sole 24 ore.

Su Twitter, il successo di Shakira e Bizarrap è assolutamente sorprendente

Se YouTube ha successo, il Argomenti popolari a partire dal Cinguettio Non sono stati lasciati indietro. Il social network di Elon Musk è pieno di frasi, citazioni o testi della canzone, con esempi come ‘chiaramente’O una Ferrari, o una Twingo, o una Casio, creando una conversazione tra utenti, alcuni marchi partecipanti e altro ancora. Senza andare oltre, il tweet con cui Bizarrap ha annunciato la premiere del brano ha già superato i 30 milioni di visualizzazioni, raccolto oltre 90.000 retweet e raccolto oltre 500.000 like.Mi piace’.