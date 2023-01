In un solo giorno, tra la canzone Shakira e Bizarrap, Music Session Vol. 53, è diventata la canzone più ascoltata in streaming su Spotify Global Top. La canzone è stata trovata in cima alle classifiche in diversi paesi di lingua spagnola, il che l’ha portata a entrare nella top 50 del mondo solo 24 ore dopo la sua uscita.

Pochi giorni dopo, Miley Cyrus è salita al numero uno con il suo singolo “Flowers”, diventando l’artista più veloce a raggiungere 100 milioni di visualizzazioni su detta piattaforma di streaming. tuttavia, Shakira ha battuto un nuovo record.

Shakira è diventata l’artista latina più ascoltata in streaming su Spotify

Sono passati appena dieci giorni da quando la cantante colombiana Shakira ha pubblicato la sua ultima canzone, che ha dedicato al suo ex marito, Pique. La coppia ha annunciato la separazione lo scorso anno, dopo un presunto tradimento da parte dell’ex giocatore del Barcellona.

Come sottolinea nella sua canzone: “Le donne non piangono più, le donne sono fatture” Ed è che in più di una settimana il cantante colombiano continua a ottenere successi. Shakira è diventata l’artista latina con il maggior numero di stream mensili su Spotify. Inoltre, per la prima volta nella storia della piattaforma, L’artista latino con il maggior numero di ascoltatori mensili è una donna.

Potresti essere interessato: Shakira vs. Pique: Chi è il più fortunato?

Il colombiano ha superato Bad Bunny per diventare la canzone più ascoltata 68.879.869 ascoltatori mensili, Porto Rico è sceso al secondo posto con 68.040.492 ascoltatori.

Shakira, attraverso i suoi social, ha festeggiato il suo nuovo traguardo. “Sono orgogliosa e grata, anche se sono solo una dei milioni di donne che hanno tanto da dire e da offrire. Donne di tutte le razze, età e circostanze. Grazie per la vostra lealtà e il vostro supporto.”Condividilo su Twitter.

Sono così umile e grata anche se sono solo una dei milioni di donne che hanno così tanto da dire e da offrire. Donne di tutte le razze, età e circostanze. Grazie per la vostra lealtà e supporto. ❤️ https://t.co/jnQmv7x3Zd -Shakira (@shakira) 22 gennaio 2023

Nel frattempo, 10 giorni dopo la premiere, Music Session Vol.53 ha accumulato 180 milioni di visualizzazioni su YouTube.