Shakira e Gerard Pique si incontrano di nuovo a una partita di baseball per il loro figlio maggiore

separatore tra Shakira S Gerrard Pique È stata senza dubbio una delle rotture più mediali dell’ultimo anno. Il 4 giugno la cantante colombiana ha lasciato tutti sotto shock dopo aver confermato che la sua relazione con Gerard Pique sta per finire. Dopo dodici anni insieme e due figli insieme, la coppia ha deciso di separarsi. Quattro mesi dopo, il cantante e il giocatore di football si ritrovano uno di fronte all’altro sul campo di battaglia turbolento processo di separazione il cui accordo sembra non arrivare. Tuttavia, nelle scorse ore, l’ex compagno si è riunito a Valencia, dove hanno viaggiato per sostenere il loro figlio maggiore, Milan, che era un giocatore di baseball.

La verità è che il processo di separazione non è facile. L’ultimo incontro fallito con il suo avvocato non ha lasciato conclusioni su un possibile accordo di divorzio. In mezzo a questo scenario complesso, Gerard Pique ha iniziato una relazione con Clara SheaQuesto è il motivo per cui il calciatore è costantemente sotto i riflettori dei media. Ora il calciatore si è ricongiunto all’ex compagno per il bene di una delle persone più importanti per entrambi: suo figlio Milan.

La cantante Shakira e il calciatore Gerard Pique con i loro figli Milan e Sasha durante la partita dell’ACB 2019 Mario Gascon / Altre fonti

Traduttore Quelli dell’intuizione Il difensore si è incontrato giovedì a Valencia. Shakira e Pique si sono incontrati di nuovo per sostenere e incoraggiare il loro figlio maggiore. Il ragazzino era in città per giocare una partita del torneo spagnolo di baseball Under 11 e, sapendo quanto fosse importante per lui, i suoi genitori non hanno esitato ad andarci. Ecco come va avanti la rivista Ben arrivato!.

Come rivela la rivista, il Barranquilla e il quotidiano catalano evitavano in ogni momento di salutarsi in pubblico. Entrambi prendono panchine a diversi metri di distanza, ma abbastanza vicine perché il loro piccolo figlio possa stare con loro e sentire il calore dei suoi genitori, che, nonostante stiano attraversando un momento di tensione, sono accomunati dallo stesso obiettivo: il bene- essere del tuo piccolo.

Shakira e Gerard Pique in una foto di archivio Brian R. Smith/AFP

A quanto pare, Shakira ha partecipato alla riunione indossando jeans neri con fori per le ginocchia, una camicia bianca, una giacca di jeans, una borsa verde e un cappello. L’artista si è seduta accanto ai parenti di altri colleghi del Milan, e ha accettato di fotografarla con alcuni fan che le si sono avvicinati. A pochi metri Pique indossava la stessa maglia degli altri genitori, in azzurro e con i nomi delle 15 squadre partecipanti al torneo.

Come mostrato Ben arrivato!Sebbene Shakira e Pique non fossero immersi nello sviluppo del gioco, sono stati visti con un’espressione seria e l’intenzione di passare il più inosservati possibile. Anche il suo giovane figlio Sasha si recò a Turia per incoraggiare suo fratello maggiore. Il ragazzo si godeva parte dell’incontro seduto alla testa della madre e altre volte era molto affettuoso anche con il padre. Pique ha tirato fuori più volte il suo telefono personale per registrare suo figlio e, dopo la partita, Shakira ha lasciato il campo insieme ai due giovani.

Separati ma uniti

Gli junior sono stati i più complici di entrambi

Recentemente, traduttore la nostra fine Aprendo il suo cuore incontrandosi con lei Ha parlato del processo di rottura e separazione di Gerard Pique. La situazione è diventata ancora più burrascosa quando è stata scoperta l’identità della terza persona che avrebbe potuto mettere fine alla loro relazione: Clara Shea. Shakira ha ammesso che sta attraversando “una delle ore più difficili e buie della mia vita” e che ancora non prova più amore, perché sente “un buco nel petto”. Tempi difficili in cui i tuoi figli sono la priorità.

