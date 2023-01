Shakira e Gerard Pique si sono incontrati dopo la prima di “Music Sessions #53”

Shakira e Gerard Pique saranno i protagonisti di un nuovo incontro, questa volta, dopo l’uscita di ‘Music Sessions #53’. Infobae originale Columbia

Da allora è passata una settimana Shakira Accanto al strano il Sessioni di musica #53 contro il quale una donna di Barranquilla lanciò forti frecce Gerrard Pique e il suo giovane amante Chiara Shea. E ciò che alcuni consideravano distante è diventato realtà quando i media spagnoli hanno confermato che l’ex partner si era riunito dopo il lancio, ma questa volta gli indizi sono stati lasciati da parte.

Ed è che gli spagnoli hanno approfittato di Solo Translator Mi congratulo con te S routine promuovere a Lega dei Re e creando alcune alleanze promozionali con Renault e Casio, come in uno dei testi della canzone Shakira Precisò il fatto di averla cambiata (una Ferrari) per una ragazza di 23 anni così com’era Chiara Shea (un twingo) o “Ho scambiato un Rolex con un orologio Casio.”

Come mostrato o come specificato o come indicato avanguardia Dalla Spagna, il fugace confronto è avvenuto quando l’ex calciatore stava andando a prendere i figli nella casa in cui viveva con Shakira, e hanno anche detto che è arrivato sul posto con la sua solita macchina e non con una Twingo come faceva in lega del re, La sua faccia era seria ed evitava sempre le domande che aveva paparazzi che lo stavano aspettando fuori dalla casa della sua ex moglie.

Gerard Pique arriva a casa di Shakira per prendere i suoi figli, Milan e Sasha. Screenshot da Chance Spagna

Dicono anche che la donna di Barranquilla lo abbia fatto aspettare un po’ alla porta, come faceva altre volte quando arrivava e doveva aspettare per strada mentre i bambini gli uscivano incontro, motivo per cui catalano Ha dovuto sopportare le vessazioni dei media, che si sono resi conto di come fosse il suo turno di incontrarsi Milano e Sasha.

“Gerard Piqué è rimasto in silenzio e guardava il suo cellulare, sperando che passasse il tempo il prima possibile per andare a prendere i suoi figli il prima possibile e lasciare il sito”, ha detto La Vanguardia.

Ma questa non è stata l’unica cosa che i media spagnoli hanno evidenziato da parte loro Opportunità EuropaPress Ha sottolineato che l’ex calciatore è apparso “ovviamente teso, mentre aspettava i suoi figli con una faccia un po’ seria e pensierosa, mentre faceva alcune telefonate e senza voler fare chissà quale dichiarazione, ignorando completamente i media che dire “stavano assistendo a come sarebbe stata la partita”.

Lo spagnolo era nervoso e non ha risposto alle domande dei giornalisti. Tratto da Twitter @todosobreshakira

Al momento della prima presentazione dell’argomento Sessioni di musica #53 uno di stelle filanti meglio classificato in spagna, AuronPlay Ha notato che questo non era un motivo per deridere l’exBarça, quindi questo dovrebbe aiutare Lega dei Re Ottenere la promozione necessaria per promuoverlo, e data la sua personalità, questo non pregiudicherebbe il finale Effetti.

Inoltre, ha aggiunto che le risposte che ha dato ex difensore Il centro di Barcellona era abbastanza prevedibile:

“Quello che Piqué avrebbe fatto era del tutto prevedibile… Casio alla mano e Twingo”E Era quello che aveva detto all’inizio stella filante Lo spagnolo, che ha chiesto anche perché l’ex calciatore abbia reagito in questo modo, mostrando due articoli con cui l’ex compagno aveva fatto dei confronti in Gettare’ Gli disse: Poiché la mente di Piqué ha dodici anni, Piqué ha un cervello da dodici annicosa che ovviamente stava per fare”, ha sottolineato Oron Play.

Questo commento è stato valutato da molti follower AuronPlay Da forte critico, però, celebra quella bozza catalano Uscendo come previsto e con l’accettazione del pubblico di cui ha bisogno, scatena un duro commento:

“Sono contento per i miei compagni. Per me Pique, la verità è che non mi interessa, Ma ci sono i miei compagni di squadra per i quali sono contento”, ha confermato lo spagnolo nella trasmissione via Twitch.

