JIrardo Biko sta vivendo uno dei suoi momenti più complicati A livello personale questo sembra influenzare la sua permanenza a Barcellona. Pochi giorni fa MARCA lo ha confermato Xavi Hernandez ha parlato con il difensore E gli ho detto quale sarebbe stato il suo posto nel club la prossima stagione.

La verità è che Xavi vuole che Pico sia nel club, Ma vuole puntare al 100% sul calcio: Ti voglio nel mio progetto la prossima stagione – Gli restano due anni di contratto – ma ti amo al cento per cento.

Quanti titoli ha Gerard Picot con il Barcellona?

Relazione Beko ha sempre avuto buoni risultati con il Barcellona. Il difensore ha vinto molti titoli con la squadra catalana, a cominciare dalle sue otto corone La Liga, sette in Copa del Rey, sei titoli in Supercoppa di Spagna, Oltre a tre Supercoppe Europee e tre Mondiali per club.

Quanti eroi ha vinto Gerard Picot?

In Champions League, Biko può vantare tre titoli Ha ottenuto nelle stagioni 2008-09, 2010-11, 2014-15, Come uno dei più attuali vincitori del Barcellona.

Gerard Picot può lasciare Barcellona?

Sebbene i problemi con Shakira e le sue società abbiano generato più distrazioni, Il Barcellona non vede la sua partenza praticabile, Ma vogliono che si concentri sul calcio e lasci il lavoro da parte, Oltre a essere in grado di mantenersi in forma ed evitare infortuni.