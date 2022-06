Shakira e Pique, le ultime novità

Il cantante e il calciatore hanno messo fine al loro amore dopo dodici anni insieme e due figli

Nessuno avrebbe potuto immaginare quando Pique ha celebrato i suoi gol puntando il dito contro due tie-break – lui e Shakira hanno festeggiato il loro compleanno il 2 febbraio – che il 2022, invece di portare loro fortuna, sarebbe stato l’anno della loro fine come una coppia sposata. E dopo una settimana di incessanti voci di crisi tra il cantante e il calciatore, ieri finalmente è arrivata la certificazione. “Siamo spiacenti di confermare che siamo separati. Per il benessere dei nostri figli, che sono la nostra massima priorità, vi chiediamo di rispettare la loro privacy. Grazie per la vostra comprensione”, si legge in una breve dichiarazione rilasciata congiuntamente.

Il giorno in cui la sua separazione dal giocatore del Barcellona Gerard Pique è stata confermata attraverso una dichiarazione congiunta, Shakira ha anche spiegato l’incidente il 28 maggio, quando è stata vista in un’ambulanza visibilmente colpita.

L’allontanamento tra Shakira e Gerard Pique è saltato sul testo dell’ultima canzone del cantante colombiano che si esibisce con Rao Alejandro. In questo modo, ha iniziato a ipotizzare che Shakira avrebbe usato la sua relazione con Pique per creare questo successo. Questa la lettera completa:

L’artista si sta “convalendo e fuori dal paese”, secondo sua sorella Lucy

Gerard Pique e Shakira sono stati arrestati insieme. Ma non perché abbiano ripreso la loro relazione, che secondo diverse indiscrezioni si sarebbe interrotta per diversi mesi, ma perché hanno accompagnato il figlio Milan a un torneo di calcio in Repubblica Ceca.

La coppia si è incontrata in Sud Africa nel 2008 e si è separata dodici anni dopo l’inizio della poetessa

Il carisma del cantante è leggendario soprattutto in America Latina, dove la fama del calciatore non è essenziale

Il giorno in cui la sua separazione dal giocatore del Barcellona Gerard Pique è stata confermata attraverso una dichiarazione congiunta, Shakira ha anche spiegato l’incidente il 28 maggio, quando è stata vista in un’ambulanza visibilmente colpita.

Il testo di questa nuova canzone sembra strettamente correlato allo stato attuale dell’ex partner

Rompere non è mai facile, e ancor meno quando sono nei media. Gerard Pique e Shakira hanno recentemente annunciato che stanno separando le loro strade dopo oltre un decennio di relazione e due figli insieme. Entrambi hanno confermato che avrebbero fatto del loro meglio per Milan e Sasha.