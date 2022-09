Shakira e Pique si incontrano per discutere l’affidamento dei loro figli

Lo ha riferito la stampa spagnola La cantante spagnola e colombiana si sono incontrate nello studio di un avvocato effetti, Il tutto per decidere l’affidamento dei loro due figli.

Ha detto , L’incontro, nonostante la segretezza che stava cercando di condurre, è stato estremamente teso, dal momento che Pique, secondo i rapporti avanguardialasciato l’edificio, Mentre ShakiraNel frattempo, è stato incoraggiato e protetto da decine di seguaci.

Come abbiamo visto nei video che circolano sui social network, l’incontro tra Pique e Shakira è iniziato intorno alle 18:00 ora spagnola.

Come è avvenuto l’incontro?

Sono le 7:30, dice niente VanguardiaE il Era ovvio che Pique avesse lasciato la stanza in cui si trovavano. “L’atleta era stanco degli infiniti ritardi per trovare un accordo in queste trattative rocciose, del calvario insopportabile di incontri, clausole e controrisposte. Per questo si è alzato dal tavolo e ha lasciato l’incontro con i box eccessivi. Non c’era modo di convincerlo a continuare in ufficio”, secondo i media catalani.

Poi, intorno alle 9:00, si diceva che Shakira avesse lasciato il locale mentre i fan cantavano il suo nome ed esprimevano il loro sostegno.

Ramon Tamborero del Pino, avvocato di Pique, ha dichiarato: “Non c’è un incontro finale”Dopo aver interrogato i “paparazzi” che erano fuori dal locale.