Shakira esegue per la prima volta “Copa Vacía”: così suona la sua canzone con Manuel Turizo

tazza vuota Arriva alle porte festive, giusto in tempo per inaugurare le playlist ed essere incoronato come canzone estiva.

il tuo rosalia, Polare Quevedo e Seiko f Ciao caraDe Ro Alejandro e Bizarab non gli renderanno le cose facili, ma Shakira e Manuel Turizo scommettono forte con il reggaeton dei classici, Irresistibile sulla pista da ballo.

Era lo scorso febbraio quando iniziarono a trapelare le prime informazioni su una possibile collaborazione musicale di due artisti colombiani. Manuel Turizo è stato scelto per accompagnare Shakira in una canzone che è diventata un successo quando una parte della canzone doveva ancora essere ascoltata. Tutto ciò che La de Barranquilla ha toccato nell’ultimo anno è diventato oro. da routineFino aTQGCon Karol G che attraversa la famosissima Session 53 con Bizarrap.

Un mese dopo, a marzo, ha saputo che il video era già in lavorazione. Sono circolate numerose foto di Shakira che indossava una sirena sul set del film e tutti gli allarmi sono scattati. La colombiana si è descritta come una di quelle creature marine i cui canti fanno innamorare pirati e marinai. I capelli rosa e la coda a squame blu gli davano un’aria misteriosa e misteriosa.

Bisognerà aspettare i primi di giugno quando – finalmente – abbiamo potuto ascoltare alcuni secondi del brano, già disponibile su tutte le piattaforme. Restonero ha colpito con testi tanto tristi quanto stimolanti andare avanti. Perché le avversità ci fanno crescere e Shakira lo sa in prima persona. È rinato come una fenice. O meglio, come una sirena. Non c’è dubbio.