Shakira preoccupa i suoi fan con un messaggio sulla delicata salute di suo padre

Anche se sembra vivere un ottimo momento professionale, le cose a livello personale potrebbero peggiorare per Shakira (46 anni). La cantante colombiana ha voluto inviare questo fine settimana una dichiarazione tramite i social media in cui spiegava la grande paura che sta vivendo a causa della salute di suo padre. Il padre della donna colombiana è uno degli uomini più importanti della sua vita e ha appena avuto una grave crisi di salute, al punto che… Shakira non ha esitato a recarsi in Colombia per essere vicina a lui e ai suoi cari in questi momenti delicati ed emozionanti.

La dichiarazione di Shakira sulla salute di suo padre

“18 giorni fa sono arrivato dal pronto soccorso a Barranquilla per accompagnare mio padre e combattere al suo fianco”.L’artista ha esordito raccontandolo attraverso la storia temporanea sul suo account Instagram ufficiale. “Ieri, grazie alla grande squadra umana e medica della Clínica Iberoamericana, e alla loro incredibile forza, sono riuscito a riportarlo a casa da mia madre, che non mi ha mai lasciato la mano”.Ha spiegato il grande terrore che hanno provato e sembra che siano riusciti a superarlo. Ha aggiunto: “La lotta continua e, allo stesso tempo, quel sorriso che irradia in lei, che brilla anche nei momenti più difficili, è per me il miglior esempio”, concludendo un messaggio di ringraziamento a tutti i suoi fan che hanno voluto sostenerla in questo. Momenti.

Instagram @Shakira

“Grazie a tutti per avermi trasmesso la vostra forza e il vostro amore, e anche per non aver mai lasciato la mia mano”, ha concluso Shakira con grande emozione. A quanto pare, il 5 giugno Suo padre, William Mubarak, 92 anni, è stato ricoverato in ospedale con una polmonite. Nel reparto di terapia intensiva del centro sanitario menzionato dal cantante. Sua madre, Nidia del Carmen Ripoll, era sempre con Shakira ed è stata di grande sostegno per l’uomo in questi momenti delicati e dolorosi. Oltre a coloro che vogliono trasferire la propria forza al cantante.

Un problema di salute sofferto dal padre di Shakira

Il padre della famosa e affermata cantante versa da molti anni in condizioni di salute delicate e instabili. Questi problemi di salute sono iniziati quando Shakira viveva ancora a Barcellona con il suo ex marito Gerard Pique, dal quale stava per separarsi quando suo padre si ammalò. A quel tempo, Milan e il nonno di Sasha dovettero essere ricoverati in ospedale in diverse occasioni e per vari motivi, cosa che preoccupò moltissimo sua figlia.

Ha infatti contratto il Coronavirus, una malattia che gli ha lasciato tante conseguenze, a cui si è aggiunta una grave caduta nel 2022 che gli ha causato un trauma cranico, e in quel periodo anche Shakira era con suo padre, accompagnandolo addirittura nella ambulanza. Chi lo ha portato in ospedale. Ci sono state molte occasioni in cui abbiamo potuto vedere la colombiana molto preoccupata per suo padreAiutatelo il più possibile nel suo recupero ogni volta che si presentano complicazioni. Inoltre, il trasferimento della cantante dal nostro paese negli Stati Uniti con i suoi figli è stato accelerato a causa di suo padre, poiché lì potrà ricevere alcune cure di cui ha tanto bisogno che qui non possono essere fornite.

Il grande rapporto tra Shakira e i suoi genitori

Nel dicembre dello scorso anno, quando La sua nativa Barranquilla ha dedicato alla cantante un’enorme statua d’oroHa condiviso un post in cui possiamo vedere i suoi genitori in piedi davanti alla foto, che mostrano sui loro volti quanto siano orgogliosi della loro figlia. “Sono felice di condividere questo con i miei genitori, e soprattutto con mia madre nel giorno del suo compleanno”, ha scritto la giovane, che è stata molto vicina ai suoi genitori in diverse occasioni.

Infatti, un anno fa, ha condiviso una clip contenente diverse foto di famiglia in cui ci ha fatto testimoniare il grande legame che ha con loro. Shakira ha scritto: “Un tuo sorriso è la mia debolezza”.