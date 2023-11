Shakira: Rivelano che Gerard Pique non era fedele al suo allenatore e non a Clara Chia – Calcio internazionale – Sport

un romanzo Shakira e Gerard Piqué Continua dopo che si sono lasciati più di un anno fa. In Spagna continuano ad emergere nuovi dettagli sulla turbolenta relazione conclusasi a giugno

La prima ipotesi avanzata sulla rottura della donna di Barranquilla con lo spagnolo era dovuta alla presunta infedeltà di quest’ultimo con Clara Shea, una ragazza di 24 anni, attualmente sua fidanzata.

Clara Shea, Gerard Pique e Shakira

Shakira non è stata tradita da Clara Shea, ma da Anna Kaiser

Come rivelato dal programma spagnolo Pettegolezzi che non mi piacciono Hanno rivelato che Shakira non si è lasciata ingannare dalla 24enne, ma da qualcuno che faceva parte della sua cerchia più vicina: “Chi non aveva mai immaginato”.

membro del Comitato Adriano Toval Lo ha rivelato Gerard Pique ha tradito Shakira con Ana Kaiser, allenatrice e coreografa colombiana. Notizie che hanno avuto risonanza tra i telespettatori del programma.

“Si dice che dietro quegli esercizi Si nascondeva un profondo tradimento “Da Anna, che include Gerard Pique”, cominciò a dire la donna.

Piqué e Clara Shea (a sinistra). immagine: Possibilità di screenshot, YouTube Shakira

Inoltre, ha spiegato che Pique è stato avvistato in una discoteca privata di Barcellona con la coreografia di Shakira, mentre l’artista si preparava per il suo spettacolo del Super Bowl 2020.

“I testimoni hanno rivelato che si sono baciati per tutta la notte indipendentemente dal fatto che si vedessero o meno“Ha detto Toval.

Ha aggiunto: “Secondo i nostri informatori a Barcellona, ​​lo hanno detto quella notte due testimoni di una festa in un luogo riservato e lussuoso”. C’era un gruppo di suoi amici con diverse donne che bevevano e si divertivano. E in quel gruppo c’era l’allenatrice di Shakira, Anna Kaiser.

Shakira e i suoi figli Clara Shea e Pique

Infine, ha ipotizzato che la relazione tra Anna Kaiser e Shakira sia crollata dopo il tradimento di Gerard Piqué: “Anche se non è mai stato detto nulla, Anna non condivide più foto con Shakira su Instagram e con la cantante”. Ha detto in un’intervista con la rivista Billboard che non si era allenato per più di un anno.

