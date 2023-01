Shakira sta guadagnando slancio: si sta affrettando a pubblicare il suo nuovo album il prima possibile

Non è solo una canzone di dispetto, potrebbe esserlo Il punto di partenza da cui Shakira ricomincerà la sua carriera, che sembrava in calo dopo diversi anni di scarsa attività. L’impatto internazionale della sua sessione con Bizarab, pubblicata giovedì scorso, ha incoraggiato l’artista colombiana a farlo Accelerare l’uscita del suo prossimo album, prevista per la pubblicazione nel corso del 2023, secondo varie fonti da me consultate. Sarà il suo primo album in sei anni.

Shakira è stata estasiata in questi giorni per il suo successo immediato e internazionale Una sessione con Bizarraptre minuti e 37 secondi hanno battuto il record di visualizzazioni di una canzone in lingua spagnola su YouTube (63 milioni nelle prime 24 ore), il record di ascoltatori su Spotify nel secondo giorno (13,6 milioni: mai una canzone ha raggiunto un pubblico così vasto il giorno dopo lo spettacolo I) Questo aggiunge anche fan milionari su Apple Music, TikTok o Instagram.

L’esperto artista vuole approfittare di questa vittoria per riconquistare la sua posizione di leader nella musica pop latina, in un momento in cui la musica cantata in spagnolo sta trionfando in tutto il mondo. lavora duro A Barcellona e di nuovo in studio. Il suo obiettivo: non smorzare l’influenza della sessione di Bizarrap e mantenere vivo l’interesse del pubblico per trasformare l’album in uno dei più grandi eventi musicali dell’anno.

E l’artista stessa ha ammesso su Instagram sabato che la canzone è stata concepita come una “catarsi” e uno “sfogo” e ha mostrato la sua grande sorpresa per “aver raggiunto il numero uno al mondo all’età di 45 anni in spagnolo”.

La sessione con Bizarrap è disseminata di messaggi di Shakira contro il suo ex compagno, l’uomo d’affari Gerard Pique, con cui ha rotto la scorsa estate. Questa “rilascio”, come lei la conosce, è un’anomalia nella sua carriera di oltre 30 anni, e Quasi certamente non farà parte del suo prossimo album, poiché le registrazioni di Bizarrap sono di proprietà della Dale Play Records e non compaiono mai negli album dei cantanti invitati dal produttore argentino. La canzone però non sarà un aneddoto, ma un cardine su un nuovo scenario in cui lei ormai domina la storia e ha riacquistato molto prestigio in pochi giorni.

Bizarab e Shakira.

Shakira ci ha lavorato a fasi alterne per diversi anni Dodicesimo album in studio. Ma i suoi problemi con il tesoro spagnolo, prima la pandemia, poi il suo divorzio lo scorso anno, hanno portato a continui ritardi per un record che ora sembra destinato a uscire.

L’album sarà composto da Canzoni di vari generi sono cantate sia in inglese che in spagnolo Diversi collaboreranno, secondo Shakira cervo lo scorso settembre. In quell’intervista affermò che l’album era “praticamente finito”.

Nell’intervista ha mostrato anche l’angoscia che il suo divorzio aveva causato ai due bambini. “Ho cercato di nascondere la situazione di fronte ai miei figli. Cerco di proteggerli, perché questa è la mia priorità nella vita. Ma poi, a scuola, sentono cose dai loro amici o si imbattono in notizie spiacevoli su Internet”, ha detto la cantante, che ora vede riaffiorare la sua celebrità grazie alla sua candida canzone contro il suo ex marito e il suo nuovo partner.

accusa di frode

Nel 2018 ha vinto il suo terzo Grammy Award, e questo è stato l’anno in cui ha vinto il Grammy Award. Ultimo giro del mondouna serie di oltre 50 concerti per i quali Live Nation ha guadagnato più di 70 milioni di dollari.

il una gita prende il nome dall’album del 2017, d’oro, i cui testi d’amore sono stati ispirati anche dalla sua relazione con Pique. Brillante il suo ultimo anno artistico: a dicembre 2018 si apprende che la Procura intende accusarla di un reato Frode fiscale 14,5 milioni di euro Per aver finto di non risiedere in Spagna e aver nascosto i suoi redditi, attraverso una rete di società con sede in paradisi fiscali, tra il 2012 e il 2014.

Dopo la sua esibizione in Pausa del Super Bowl Nel febbraio 2020 con Jennifer Lopez, Bad Bunny e J Balvin, Shakira ha trascorso il primo anno di pandemia, con l’idea di presentare un tour mondiale nel 2021. Le restrizioni sui mega-concerti hanno causato la cancellazione del concerto. una gita. Nel gennaio dello stesso anno, l’artista ha attinto alla bolla dei diritti musicali per trarre vantaggio da: Ha venduto il suo intero catalogo145 canzoni di Hipgnosis Mutual Fund.

Shakira ha pubblicato due canzoni nel 2022, l’anno in cui lei e Pique si sono separate. Mi congratulo con te (con Rauw Alejandro) e routine(insieme a Ozuna) sono canzoni che faranno sicuramente parte del suo prossimo album.

Nei prossimi mesi l’artista ha intenzione di trasferirsi a Miami e ha un processo in corso per presunta frode al tesoro, ma se riesce a finire l’album in questo tempo, che deve ancora essere pubblicato, Uno scenario ragionevole sarebbe quello di essere schierato in estate o in autunno. In questo modo, il tour mondiale potrebbe svolgersi nel 2024, cosa già improbabile per quest’anno, secondo le fonti consultate, che inoltre non ritengono probabile che sarà l’headliner di nessun festival in Spagna quest’estate.