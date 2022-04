“Shape Of You” non è stato rubato da Ed Sheeran, secondo l’Alta Corte di Londra

Ed Sheeran non ha plagiato il suo film di successo del 2017 forma per te. Lo ha stabilito mercoledì l’Alta Corte di Londra, dove lo ha condannato dopo essere stato condannato da un altro artista, Sami Shukri, noto anche come Sami Switch, e dal produttore musicale Ross O’Donoghe.

Entrambi hanno affermato che il ritornello è stato copiato e violato “alcuni versi e frasi” dalla loro canzone del 2015 Oh cheE il.

Mentre ci sono somiglianze tra il gancio ah (perché) E la frase IO (Oh io)Il giudice ha concluso che vi erano differenze statisticamente significative.