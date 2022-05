Shapovalov vince in Italia nonostante un rigore

Denis Shapovalov ha evitato un rigore di un punto e ha giocato contro una folla ostile battendo la speranza locale Lorenzo Sonego 7-6 (5), 3-6, 6-3 nel primo turno degli Open d’Italia di lunedì.

Al termine del secondo set, Shapovalov è stato penalizzato per comportamento antisportivo dopo aver saltato la rete per mostrare all’arbitro di sedia un segno sulla terra rossa dalla parte dell’avversario, cosa non consentita.

Il giudice ha stabilito che l’espulsione di Shapovalov è andata troppo oltre, provocando un doppio fallo e un break point per Sunigo. Shapovalov ha preso il rigore per aver infranto il codice e ha perso la partita, sotto 5-4.

“Molte cose sono successe nel mezzo di questo momento. Ho bisogno di un comportamento migliore”, ha detto Shapovalov. “È stata colpa mia. Terrò a mente la regola la prossima volta. Non aggirerò mai più Grid.

Shapovalov ha continuato la controversia dopo l’incidente di rete.

Il canadese e 13a testa di serie ha chiamato il giudice di presidenza per indicare un fan che lo stava prendendo in giro.

“Non lo porterò fuori perché non ho potuto vedere cosa ha fatto”, ha detto il giudice. “Ti ho visto parlare con lui e questo lo ha infastidito un po’. Capisco la tua frustrazione.”

Dopo la partita, Shapovalov si è scusato con il giudice.

Shapovalov ha raggiunto la semifinale a Roma due anni fa, mentre Sonego l’ha raggiunta l’anno scorso.

Sempre lunedì, lo svizzero Stan Wawrinka ha vinto la sua prima partita in quasi un anno e mezzo dopo aver battuto in rimonta il semifinalista dell’anno scorso Riley Opelka, 3-6, 7-5, 6-2.

Il tre volte campione del Grande Slam è tornato di recente in tournée dopo aver subito due interventi chirurgici ai piedi.

Gli altri vincitori della giornata sono stati Karan Khachanov, Jenson Broxby e Alejandro Davidovich Fokina.

Nel sorteggio femminile, la campionessa 2020 Simona Halep ha sconfitto Alize Cornet 6-4, 6-4 e Victoria Azarenka ha battuto Viktoria Golubic 6-3, 6-0.