Shawn Layden di PlayStation rivela perché ha lasciato Sony

Leida, che è stato direttore Studios in tutto il mondo A partire dal 2014, è succeduto a Jack Triton e ha contribuito a guidare l’azienda per la maggior parte dell’era PlayStation 4. Tuttavia, per un motivo o per l’altro, Layden ha annunciato la sua partenza dal marchio nel 2019 senza fornire molto contesto sul perché. Ora, a quasi due anni dalla sua scomparsa, Leida Parla di più della sua decisione di andarsene Sony.

In una nuova conversazione con Bloomberg Leyden sentiva semplicemente che era il momento giusto per passare le redini a qualcuno di nuovo Stazione di gioco. “È un’attività giovanile. Ho sentito: questo è il momento di dare il tocco finale alla mia eredità”.Ha detto l’ex amministratore delegato. “Sembrava un buon momento per salire al vertice e lasciare che un’altra generazione portasse la PlayStation 5 sul mercato”..

La partenza di Leida Stazione di giocoAlcuni hanno ipotizzato che potrebbe andare avanti a causa del dramma interno che è iniziato. Tuttavia, secondo Ayden, queste voci non erano realistiche. “Penso di aver preso il mio tempo nel momento in cui ho visto il meglio per prenderlo. Non potrei essere più felice “, Lei disse.

Da quando ha lasciato la Sony, il successore di Layden è stato Hermen Hulst, che in precedenza era a capo del team Sony. giochi di guerra tra bande. Nel corso degli anni, Guerrilla è stata meglio conosciuta per il suo lavoro sui franchise Killzone e Horizon Zero Dawn.

Al contrario, Leiden si è ora trasferita in un altro luogo, sebbene sia ancora associato al mondo dei videogiochi. Leiden ora siede in un panel presso Streamline Media, dove aiuterà come consulente del team su tutto ciò che riguarda i videogiochi. Anche se forse un po’ più discreto rispetto all’ultimo concerto, Layden sembra abbastanza contento di dove è finito dopo aver lasciato la Sony.