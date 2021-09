Shawn Mendes pubblica le date per il suo “Wonder: The World Tour” 2022 | Musica

Se qualche giorno fa Shawn Mendes Ha avvertito che il 2022 avrebbe spazzato via il palco, e ora i suoi fan sono stati in grado di dire esattamente chi di loro sarebbe intervenuto. ufficialmente, Meraviglia: giro del mondo Porterà il canadese sui palchi di tutto il mondo… e con LOS40 come emittente ufficiale!

L’account ShawnAccess ha deciso di rivoluzionare i suoi fan pubblicando una per una le città che godranno della musica dal vivo di Mendes. E sì, la Spagna è inclusa. Barcellona e Madrid ospiteranno Sean rispettivamente il 24 e 20 maggio. Inoltre, sarà la Principessa Re ad aprire lo spettacolo con la sua musica dal vivo.

Queste sono le date Meraviglia: giro del mondo:

14/3/Copenhagen (Danimarca)

16/3 – Stoccolma (Svezia)

3/18 Oslo (Norvegia)

21/3 – Amburgo (Germania)

24/3 – Cracovia (Polonia)

28/3 – Vienna (Austria)

30/3 – Budapest (Ungheria)

2/4 – Bologna (Italia)

4/4 – Monaco di Baviera (Germania)

6/4 – Berlino (Germania)

7/4 – Colonia (Germania)

9/4 – Mannheim (Germania)

04/11 – Praga (Repubblica Ceca)

14/4 – Anversa (Belgio)

17/04 – Amsterdam (Paesi Bassi)

21/04 – Londra (Regno Unito)

27/4 – Birmingham (Regno Unito)

29/4 – Glasgow (Regno Unito)

2/5 – Sheffield (Regno Unito)

4/5 – Manchester (Regno Unito)

7/5 – Parigi (Francia)

10/5 – Zurigo (Svizzera)

12/5 – Bordeaux (Francia)

5/14 – Barcellona (Spagna)

5/18 – Lisbona (Portogallo)

20/5 – Madrid (Spagna)

27/6 – Portland, Oregon (USA)

28/6 – Seattle, Washington (EEUU)

30/6 – Sacramento, California (USA)

2/7 – Vancouver, Columbia Britannica (Canada)

5/7 – Edmonton, Alberta (Canada)

9/7 – S. Paul, Minnesota (Stati Uniti)

7/12 – Milwaukee, Wisconsin (EEUU)

15/7 – Rosemont, Illinois (EEUU)

7/19 – Cleveland, Ohio (EEUU)

20/7 – Pittsburgh, Pennsylvania (USA)

7/22 – Charlotte, Carolina del Nord (USA)

7/23 – Raleigh, Carolina del Nord (USA)

27/7 – Washington, DC (EEUU)

29/7 – Uncasville, Connecticut (USA)

8/2 – Filadelfia, Pennsylvania (USA)

5/8 – Boston, MA (EEUU)

8/12 – Louisville, Kentucky (EEUU)

8/15 – Montreal, Québec (Canada)

19/08 – Brooklyn, New York (Stati Uniti)

7/9 – Glendale, Arizona (USA)

9/9 – Los Angeles, California (Stati Uniti)

9/15 – Las Vegas, Nevada (Stati Uniti)

17/9 – Oakland, California (Stati Uniti)

9/21 – Salt Lake City, Utah (EEUU)

9/24 – Denver, Colorado (Stati Uniti)

26/9 – Kansas City, Missouri (EEUU)

27/9 – Oklahoma City, Oklahoma (USA)

1/10 – Dallas, Texas (USA)

3/10 – Austin, Texas (USA)

4/10 – Houston, Texas (USA)

8/10 – Miami, Florida (USA)

10/11 – Tampa, Florida (USA)

10/12 – Orlando, Florida (Stati Uniti)

14/10 – Atlanta, Georgia (USA)

19/10 – Nashville, Tennessee (EEUU)

22/10 – Detroit, Michigan (USA)

24/10 – Indianapolis, Indiana (USA)

26/10 – Newark, New Jersey (USA)

Ecco com’è! Shawn Mendes metterà piede in Spagna a maggio per presentare la sua musica dal vivo. Una notizia che è stata indubbiamente celebrata da tutti i followers del nostro Paese, che hanno dovuto attendere una lunga attesa per poter tornare a godersi la loro musica dal vivo.

ma, Quando puoi ottenere il tuo biglietto? Saranno in vendita da 8 ottobre alle 10:00 occupazione doctormusic.com e entradas.com. I posti saranno riservati e il prezzo andrà da 52 a 115 euro, escluse le spese di distribuzione. Inoltre, i pacchetti Vip saranno disponibili per entrambe le parti. Ogni acquirente può acquistare un massimo di 6 biglietti e i minori di 16 anni devono essere accompagnati da un adulto responsabile.

Shawn si prepara a presentare il suo ultimo album Meraviglie Lui vive. Chi conosci? Forse i suoi concerti vedranno delle sorprese e finirà per invitare Camilo ad eseguire insieme un remix dei KESI. Per ora non ci resta che attendere per scoprirlo. E tu, sei pronto a dare il massimo con tratti come Estate d’amore, KESI, in alto NS Meraviglie? Shawn Mendes è tornato!