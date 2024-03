Shay ha concluso l'attacco dei Mavs senza l'infortunato Doncic

Chicago Bulls 127-Los Angeles Clippers 112

I Los Angeles Clippers hanno interrotto una serie di sconfitte consecutive dopo aver sconfitto i Bulls a Chicago. Paul George, con 28 punti (6 su 7 su tre) e buone decisioni, è stato essenziale per la vittoria di Los Angeles sull'Illinois. Dopo la partita brutale di ieri sera, DeMar DeRozan è rimasto con 21 punti.

Houston Rockets 135-Washington Wizards 119

Jalen Green ha registrato il suo miglior punteggio della stagione con 37 punti nella vittoria sugli Houston Rockets Contro alcuni Washington Wizards “licenziati”. I texani controllano nettamente il duello alla fine del terzo quarto.

Milwaukee Bucks 114-Philadelphia 76ers 105

I Bucks continuano la loro lotta con i Cleveland Cavaliers per il secondo posto nella Eastern Conference. La loro vittoria sui Sixers attualmente dà loro un vantaggio minimo. GGiannis Antetokounmpo ha aggiunto 32 punti e ha preso 11 rimbalzi. Maxi, con 30 punti, è il migliore di Philadelphia.

Oklahoma City Thunder 126-Dallas Mavericks 119

Gli Oklahoma City Thunder continuano la loro lotta contro i Denver Nuggets per il primo posto nella Western Conference. Hanno battuto i Dallas Mavericks, che non hanno potuto contare sull'infortunato Luka Doncic. Lo sloveno è uscito in via precauzionale dopo non aver giocato gran parte del quarto quarto contro i Golden State Warriors ieri mattina. Kyrie Irving ha provato a compensare l'assenza del collega segnando 36 punti. Ma, Shay 31 e Williams 27 Hanno aiutato OKC a ottenere una vittoria molto importante. Il numero di vittorie consecutive di Gafford ha raggiunto 33.

Portland Trail Blazers 93-New York Knicks 105

Jalen Bruson ha segnato 45 punti nella vittoria dei Knicks durante la loro visita a Portland, mentre Deandre Ayton sembra aver trovato la sua zona di comfort. Il centro è stato bravissimo in attacco, segnando 31 punti. Ha aggiunto 14 rimbalzi.

Boston Celtics 127-Phoenix Suns 112

Boston si qualifica per la prima volta ai playoff. I Celtics hanno vinto il biglietto dopo aver sconfitto i Phoenix Suns. Jaylen Brown ha segnato 37 punti. Quelli dell'Arizona, nella commedia. Leggi i fatti qui.