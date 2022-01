Sheila Rojas e il messaggio che confermerebbe la fine della sua storia d’amore con Sir Winston: sono stati infedeli?

Sheila Rojas stava per finire con il suo ragazzo messicano. (Foto: Instagram)

Suonano gli allarmi! Tutto sembra puntare a questo Sheila Rogas finito con Luis Miguel Gallarza Moro, meglio conosciuto come Sir Winston. Alcuni strani messaggi sui social network confermeranno che la loro storia d’amore è finita.

Il famoso “Xi Shi”, che vive a Guadalajara, in Messico, ne ha recentemente lasciati alcuni Enormi indizi che guideranno l’imprenditore messicano che gli ha rubato il cuore e lo ha fatto lasciare Beru.

Attraverso il suo account Instagram ufficiale, l’influencer ha condiviso con lei messaggi curiosi di oltre 3 milioni di follower Suggerisce che Sir Winson non gli fosse fedele con un’altra donna.

“Stai molto attento all’idea che tutti sono sostituibili, ci sono persone che non incontrano mai due volte nella vita.” Si legge nell’immagine pubblicata.

Inoltre, non era tutto perché la modella ha pubblicato una foto con diverse principesse che diceva: “ Mi disse “Sei la mia regina”, controllò il telefono e noi eravamo il fantastico mondo Disney… Anche Fiona lo era “.

Sheila Rojas e i suoi suggerimenti sui social network. (Foto: Instagram)

Tradimento confermato?

Tra le speculazioni su una possibile rottura in amore, Sheila Rojas ha fatto scattare ancora una volta gli allarmi pubblicando un messaggio potente su Instagram. Anche se non ha detto a chi sta prendendo di mira, i suoi seguaci presumono che giri attorno a lui Sir Winston.

“La differenza è che Mi prenderai in giro con il tipo di donna che non vorresti che io fossi, mentre ti lascerò all’uomo che hai sempre voluto essere Ma non puoi esserloEditoria Rojas.

Con questo, la “pazza leonessa” che cita significa che, nonostante il tradimento amoroso che ha subito, ha ancora speranza di trovare l’uomo giusto. Sarebbe vero?

Sheila Rojas avrebbe confermato il tradimento di Sir Winston. (Foto: Instagram)

I figli ricercati del signor Winston

Durante un’associazione diretta con Amor y Fuego, con Antonio Pavon e suo figlio Antoñito, Sheila Rojas ha rivelato che sta ancora progettando di diventare madre per la seconda volta con il suo attuale partner Sir Winston Chi ha tutti i requisiti per essere scelto come compagno di vita.

“In realtà sì, vorrei creare la mia famiglia. Gliel’ho detto fin dal primo giorno. E ovviamente prima di avere una relazione con qualcuno, volevo essere una persona perfetta per creare la mia famiglia. E ovviamente Louis soddisfa tutti i requisiti”.Sheila Rojas ha sottolineato l’uomo d’affari messicano.

per questa parte, Antonio Pavon ha indicato di avere la sua approvazione e ha persino detto ad Antonioto che avrebbe potuto avere “fratelli messicani”. Immediatamente, il modulo ha aggiunto: “Ci conosciamo solo e le cose accadranno nel tempo che hanno da offrire. Mi piacerebbe avere più figli, avere una famiglia”.

Chi è Sir Winston e cosa fa?

Luis Miguel Gallarza Moro, meglio conosciuto come Sir Winston, è il fidanzato messicano della modella peruviana Sheila Rojas. Si sono incontrati entrambi durante una cena con amici comuni, dove si sono subito “colpiti” l’uno con l’altro.

Anche se l’ex hostess ha cercato di mantenere la sua identità privata, si sa Il signor Winston è un uomo d’affari che si avventura nel campo delle costruzioni. È di Zacatecas.

“Non è affatto generico. Posso solo dire che non è un contadino, non è un contadino, e non ha niente a che fare con le cose losche”, limitato alle voci secondo cui il suo partner potrebbe impegnarsi in affari illegali.

