Shein sta collaborando con Forever 21 per un accordo di “fast fashion” che amplierà la portata di entrambe le società

(CNN) – È probabile che il negozio online di fast fashion di Shein arrivi presto in un centro commerciale vicino a te.

La società madre di Forever 21, Sparc Group, ha annunciato giovedì che collaborerà con il gigante dello shopping online in un accordo che renderebbe Sparc un azionista di minoranza di Shein. In cambio, Shein acquisirà un terzo delle azioni di Sparc.

Sparc è una partnership tra il rivenditore immobiliare Simon Group e Authentic Brands Group, il cui portafoglio comprende marchi come Brooks Brothers e Nine West.

Si prevede che questa mossa amplierà la portata di entrambi gli attori sul mercato. La società di e-commerce Shein si estende oltre 150 paesi e ha oltre 250 milioni di follower sulle piattaforme di social media. L’accordo “fornirà al Gruppo Sparc una piattaforma per continuare a far crescere i suoi marchi”, ha affermato Spark in un comunicato stampa.

“Lavorando insieme, offriremo prodotti più innovativi e di tendenza alle fashioniste di tutto il mondo”, ha affermato Mark Miller, CEO di Sparc.

Al contrario, si prevede che Shein venderà la sua merce nei negozi fisici, in particolare nei negozi Forever 21, che hanno una base di clienti giovane simile a quella di Shein. Entrambi sono i cosiddetti marchi “fast fashion”, il che significa che producono grandi quantità di articoli poco costosi che vengono spesso utilizzati e gettati via rapidamente mentre i consumatori si sforzano di stare al passo con le ultime tendenze.

Il modello di business del fast fashion è spesso criticato per il suo impatto negativo sull’ambiente.

“La forte combinazione tra la leadership di Simon nella vendita al dettaglio fisica, l’esperienza del marchio Authentic e il modello su misura di Shein ci aiuterà a promuovere una crescita scalabile e a rendere la moda accessibile insieme”, ha affermato il CEO di Shein, Donald Tang, in un comunicato stampa. .

I dettagli finanziari dell’associazione non sono stati resi noti.

