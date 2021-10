Sheinbaum nella campagna presidenziale? – Infobae

(Foto: Twitter @ ClaudiaShein)

Oggi in mattinata il Presidente del Consiglio, Claudia Sheinbaum Ha postato sui social network un video che annunciava il suo viaggio Festival Internazionale Cervantino Guanajuato, evento di cui Città del Messico sarà l’ospite d’onore.

Come accennato Assisterà alle proteste dei governatori di Baja California, Colima, Marina del Pilar, Avila e Indira Vizcaino SilvaHa anche parlato dell’importanza di vedere donne forti che rappresentano per lei il quarto cambiamento nelle posizioni politiche.

Negli ultimi giorni, il primo ministro di Città del Messico ha compiuto viaggi all’interno della repubblica e Campeche è stato l’ultimo degli stati che ho visitato, segnalando i progressi della campagna di vaccinazione della città dal Messico.

Allo stesso modo, il capo del governo era presente in altri stati come Guerrero, durante la protesta di Evelyn Salgado, dove il senatore poteva essere ascoltato, Ricardo Monreal diglielo “Ti cerco, dimmi quando ci vediamo”, dopo essere stato citato in mattinata come possibili successori alla presidenza dal partito di Moreno.

Da parte sua, Presidente Andres Manuel Lopez Obrador All’inizio di luglio ha parlato delle possibili persone che potrebbero essere candidate alle prossime elezioni presidenziali.

“Saranno le persone che decideranno, e dell’ala liberal-progressista ce ne sono tanti, come Claudia, come Marcelo, come Juan Ramon de la Fuente, Esteban Moctezuma, Tatiana Clothier, Rossio Nahle, tanti. Per fortuna c’è un cambiamento di generazioni”, Il presidente ha confermato.

A differenza di Sheinbaum, ministro degli esteri del Messico, Marcelo Ebrad Casaubon, Si è visto soprattutto nei media di tutta la repubblica, per il suo ampio lavoro nelle relazioni svolte durante la pandemia con l’obiettivo di ottenere vaccini per la popolazione del Messico, tuttavia, le visite del capo del governo effettuate in queste settimane può essere un supporto per diventare Conosciuti al di fuori della capitale del paese.

Foto: Presidenza del Messico

Allo stesso modo, nei giorni scorsi la carica di primo ministro su La controversia dell’Università Nazionale Autonoma del Messico (UNAM), era abbastanza simile a quello del Presidente della Repubblica.

“Non dobbiamo dimenticare che volevano privatizzare l’UNAM durante il neoliberismo, volevano eleggerli (…) nel 1986 facevo parte di un movimento studentesco che si opponeva alle riforme del presidente Carpizo, che consistevano nell’aumento delle quote”, sospeso

Al contrario, Ricardo Monreal, un altro potenziale candidato presidenziale, ha mostrato una posizione diversa da quella del presidente e capo del governo.

Quindi non affronterò mai il presidente. È un’opinione che rispetto e ammiro molto, ma mi sono formato all’UNAM e sarò sempre in grado di stare al fianco dell’UNAM”, ha sottolineato.

Inoltre ieri Consiglio Generale dell’Istituto Nazionale Elettorale (INE) Ha accettato di progettare le schede elettorali che sarebbero state utilizzate nelle deliberazioni per l’abolizione del mandato del presidente del Messico, nonostante non si sappia ancora quale direzione prenderebbe l’esito di questo processo elettorale, qualora il presidente fosse insoddisfatto potremmo vedere le elezioni presidenziali prima del previsto.

La scheda elettorale che servirà per revocare il mandato (Foto: INE)

