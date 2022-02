Shingeki no Kyojin Stagione 4 Parte 2 – Capitolo 8: Cronologia e come guardare Attack on Titan Capitolo 83 Online via Crunchyroll | attacco ai titani | anime | nnda nnlt | gioco sportivo

come vedere”Shingeki non KyogenStagione 4 Parte 2? L’episodio 83 dell’anime “Attack on Titan” apparirà questo fine settimana come una delle anteprime più attese del momento. Eren Jaeger, il protagonista, ha attivato l’Earth Rumble, dichiarando guerra al mondo con il suo esercito di Titans Ora, la storia di Hajime Isayama che ha presentato Il ritorno del capitano Levista entrando nella sua fase finale e qui ti diciamo tutto ciò che devi sapere, come il palinsesto della trasmissione, per guardare “L’attacco dei titani” online.

maggiori informazioni: Perché Eren Kruger è così importante

Nei capitoli precedenti abbiamo visto come fratelli Erin e Zick Si sono affrontati a coordinate per seguire ciò che il futuro ha significato per ciascuno, dai loro sguardi fino all’estremo.

Su questa strada, una storia YmirLo schiavo e il primo gigante che ha creato In data odierna Il paese più forte prima di isolarsi in esso Paradiso Per 100 anni minacciò di liberare i titani dalle mura se non fosse stata raggiunta la rinuncia alla guerra.

Questo finalmente arriva quando Eren convince Ymir Per spezzare le catene che ha trascinato per 2000 anni, nonostante sia effettivamente morta quando era umana. Questa furia è bastata al protagonista per scatenarsi rombo della terra Minacciato, da un messaggio telepatico di Fondazione di TitanoCon la distruzione del mondo fuori dal cielo.

Armin e Mikasa sono rimasti sorpresi dall’idea di Earth Rumble. (Foto: MAPPA Studios)

QUAL È LA TIMELINE E COME VISUALIZZARE IL CAPITOLO 83 DI “SHINGEKI NO KYOJIN”?

L’ottavo episodio della quarta stagione, parte 2 di “Shingeki non KyogenVerrà rilasciato domenica 27 marzo in Giappone tramite NHK e in America Latina, online, tramite la piattaforma Rotolo croccante.

Questa pagina carica nuovi capitoli con le loro appendici L’audio è in giapponese E il traduzione in spagnoloma solo per gli utenti eccellenteovvero il resto dovrà aspettare una settimana per vedere ogni nuovo episodio.

Tabella “Shingeki no Kyojin” per paese

Messico, Colombia, Perù Panama ed Ecuador: 15:45

Panama ed Ecuador: 15:45 Venezuela, Bolivia e Porto Rico: 16:45

Argentina Cile, Paraguay, Brasile e Uruguay: 17:45

Cile, Paraguay, Brasile e Uruguay: 17:45 Spagna: 21:45

Questo fu il ritorno di Levi Ackerman, ferito ma vivo, nell'”Attack on Titan”. (Foto: MAPPA Studios).

Cosa accadrà nell’episodio 83 di “SHINGEKI NO KYOJIN”?

. Sito ufficiale “L’attacco ai giganti” Ai fan è stata mostrata un’immagine fissa dell’episodio e la seguente sinossi ha fornito maggiori dettagli su ciò che sarebbe apparso nel capitolo 84 dell’anime:

“Un esercito di giganti avanzati schiaccerà presto il mondo ignaro. Tutti i loro soldati e guerrieri si fermeranno mentre guardano nella loro direzione? I sentimenti dei due di quei soldati nella foresta si stanno già trasformando in roccia.”.

Annie Leonhart si sta attualmente “risvegliando” a Shingeki no Kyojin. (Foto: MAPPA Studios)

Come tornerà Annie Leonart?

D’altra parte, anche se ci è voluto molto tempo, Annie Leonhart è tornata in Attack on Titan. Ritorna dopo essere stata rilasciata dal suo bozzolo cristallizzato..

Sembra distesa sul pavimento, quasi incapace di respirare, impotente con gli occhi sbarrati.. Questo ci mostra che giovani Non volevo tornare indietroMa era perché Eren si era trasformato in un gigante fondatore, dopo che era sorta una situazione devastante all’interno delle mura.

Mentre il caos del potere dei Titani del fondatore si dispiega intorno a lui, Eren fa inavvertitamente frantumare i cristalli di Annie; Questo è il motivo per cui vediamo la ragazza sul pavimento senza fiato.

Nonostante il gigante sia già stato rilasciato, non si sa ancora esattamente quali saranno i suoi prossimi passi, motivo per cui ha generato aspettative così alte.

La quarta stagione di “Shingeki no Kyojin” uscirà nel 2020 con la fine del combattimento tra Eren e i Survey Corps.