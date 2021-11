Shock calcistico norvegese: un giocatore ha avuto un infarto ed è caduto in campo

Emile Balsin ha avuto un infarto a metà partita (Foto: NTB scanpix)

Una notizia ha suscitato scalpore nel calcio norvegese. giocatore islandese Emile PalsonIn campo durante una partita Sogndal contro Stjordals-Blink Dalla seconda divisione del paese scandinavo. Come hanno rivelato i referti medici ore dopo, il calciatore ha avuto un arresto cardiaco nel bel mezzo della partita. L’episodio è accaduto 48 ore dopo Soffriva di aritmia da Sergio Aguero che giocava per il Barcellona contro l’Alaves E ancora in agguato il ricordo di un episodio simile con Christian Eriksen nell’Europeo di giugno.

Palssen è caduto sul campo di una partita a sorpresa quando erano appena passati 12 minuti dall’inizio della festa tra il suo club e Stjordals-Blink. Fortunatamente il centrocampista 28enne è stato prontamente curato dai medici e sopravvivere con successo sul campo, per essere poi trasportato in ospedale in elicottero.

Il suo club ha rilasciato una dichiarazione che dettaglia l’incidente e ha dichiarato che “Paulson è stato rianimato con successo e poi trasferito all’Hoakland Hospital per esami e cure più confortevoli”. Inoltre, l’entità del Nord attraverso lo stesso comunicato ha confermato che Ma Il calciatore ha avuto un infarto.

Foto di cure mediche su Emile Balson

A seguito di quanto accaduto, si è deciso di sospendere la partita che era già 1-0 in favore del Sogndal. La data e l’ora per la ripresa della riunione non sono ancora state stabilite. “Molti poteri, Emil! Abbiamo incrociato le dita”, ha detto il post del club sul suo account. Twitter.

Quello che è successo in Norvegia è arrivato solo due giorni dopo che Kon Aguero ha avuto un problema nella partita del Barcellona contro l’Alaves per il campionato spagnolo. Sono passati 40 minuti quando il giocatore dell’FC Barcelona ha chiesto un cambio dopo uno strano gesto di dolore ed è stato portato in ospedale. Dopo gli studi corrispondenti, è stato riscontrato che L’attaccante argentino ha avuto un battito cardiaco irregolare I prossimi tre mesi saranno bassi, come riportato lunedì dai servizi medici del club catalano.

Questo incidente ricorda quello vissuto dal calciatore danese Christian Eriksen durante l’incontro tra Danimarca e Finlandia nell’ultimo Campionato Europeo di giugno.

Anche North ha subito un arresto cardiaco in una partita completa per la competizione internazionale europea. Nel caso del danese l’incidente è avvenuto proprio mentre stava per concludersi il primo tempo. In quel momento, Eriksen è crollato sul campo, con gli occhi al cielo. Subito dopo il calciatore è stato rianimato dal personale medico presente sul posto, dopodiché è stato trasportato in un vicino ospedale.

Emil Balson ha 28 anni ed è un centrocampista dell’Emilpals

Dopo il panico, al giocatore danese è stato impiantato un defibrillatore per regolare la frequenza cardiaca. Attualmente il giocatore non è attivo nel suo club, l’Inter, perché il regolamento italiano non gli consente di essere fuori gioco a causa del defibrillatore che ha impiantato. Se questo viene risolto, in quel paese è impossibile contemplare la smobilitazione. Per questo motivo il giocatore sta valutando l’uscita dal club italiano per passare ad un altro campionato che gli permetta di giocare.

Una delle sue opzioni sarebbe quella di tornare all’Ajax, club che ha già vinto in passato. Tuttavia, come nel caso di Emile Balson, possiamo solo sperare in quello che accadrà nei prossimi giorni.

