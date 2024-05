‘Shogun’ conferma la sua seconda e terza stagione: ci saranno i samurai per un po’

La prima stagione di “Shogun” Questo è stato un successo su cui i suoi manager stavano già lavorando Altre due stagioniQuindi questa serie TV avrà, almeno, Tre stagioni. Questa serie di dieci episodi di FX e Hulu è disponibile anche su Disney+ È stato Lo spettacolo originale più visto su FX Con tutta la sua storia. Con la notizia del rinnovo continueremo a ricevere storie di intrighi politici nel Paese Giappone feudale Brevemente.

Confermato: la serie “Shogun” è in fase di rinnovo e avrà almeno tre stagioni

nonostante I propri creatori Hanno dei dubbi Se ci saranno più stagioni di “Shogun” Considerando che il primo si adatta dall’inizio alla fine al romanzo da cui è tratto, Il successo della serie ha spinto i funzionari a ideare una seconda e una terza stagione., Proprio mentre procede Reporter di Hollywood.

Lo ha annunciato giovedì scorso, 16 maggio Hulu e FX lavoreranno direttamente con l’eredità di James Clavellautore del romanzo “Shogun” nel 1975, Per sviluppare due nuove stagioni. In altre parole: sin dalla prima stagione della serie è già stata raccontata la trama del libro, Il contenuto di queste due nuove stagioni sarà completamente originalee i suoi creatori stanno esplorando nuove possibilità.

Le due nuove stagioni sono attualmente live Fase di pre-produzioneCOSÌ Non esiste ancora una data di uscita confermata e non si conoscono altri dettagli sulla trama. Oltre l’ovvio: la storia continuerà dopo la fine della prima stagione. È risaputo che Hiroyuki Sanada (Lord Toranaga) ha firmato un contratto per una stagione con la possibilità di tornare se la serie avrà successo, quindi il suo ritorno sarà confermato e si prevede che ritorni. Cosmo Jarvis Anche John Blackthorne ritorna in nuovi episodi.

In ogni caso, rinnovo Questa è una buona notizia sia per i fan della serie che per i fan della narrativa storica. È ambientato in un periodo ricco di sfumature come il Giappone feudale.

Di cosa parla “Shogun”? È una bella serie?

“Shogun” è una serie fantasy storica basata sul romanzo omonimo di James Clavell, pubblicato nel 1975.che in precedenza era stata trasformata in una miniserie nel 1980. Gli episodi della serie del 2024 sono stati pubblicati tra febbraio e aprile di quest’anno.

La serie ci racconta una storia John Blackthorne Cosmo Jarvis, un marinaio inglese naufragato al largo delle coste del Giappone, diventerà uno dei principali attori negli intrighi politici delle isole giapponesi. Incontrerai personaggi come Signore Toranaga (Hiroyuki Sanada), un signore feudale impegnato in un pericoloso gioco di potere con i suoi simili, che vogliono mettergli fine. Il conflitto culturale di Blackthorne con il mondo giapponese cambierà radicalmente la sua scala di valori e la sua visione del mondo.

“Shogun” è stato il più grande successo di FX fino ad oggi, ha raccolto nove milioni di spettatori sulle piattaforme Hulu, Disney+ e Star+ durante i suoi primi sei giorni. È anche un successo di critica assoluto. In Pomodori marci Ha il 99% di critici e il 90% di pubblico Metacritico Ha ricevuto punteggi di 85/100 dalla critica e 8,5/10 dal pubblico.