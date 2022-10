Si apre in Italia una nuova legislatura come primo passo per un governo Meloni

Una nuova legislatura Italia Giovedì è iniziata con la prima sessione di Camera dei Deputati e Senato, che ha ridotto i propri seggi a 400 rappresentanti e 200 senatori, e sarà il primo passo Elezione dei loro leader.

Mentre i negoziati continuano a formare un esecutivo guidato dall’estrema destra Georgia MeloneyL’elezione di queste due posizioni sarà la prima battaglia tra le tre organizzazioni conservatrici (Fratelli d’Italia, Forza Italia e Liga). Hanno vinto le elezioni del 25 settembre E quelli che lottano per mantenere uno dei loro rappresentanti in queste istituzioni.

La prima sessione della Camera dei Deputati è stata presieduta da Ettore Rosato, vicepresidente di Italia Viva, che ha dato il suo nome alla Legge elettorale (Rosatellum), fortemente criticata da tutte le forze politiche.

Un ricordo del fascismo

Al Senato, la prima sessione è stata presieduta da un senatore a vita Liliana SegreSopravvissuto al campo di concentramento di Birkenau-Auschwitz nel 1944.

Liliana Segre, sopravvissuta ad Auschwitz nel 1944, ricorda che questo mese ricorre il centenario. Sfilata a Roma Segnò l’inizio del fascismo, un evento carico di “simbolismo” che gli fece provare la “vertigine” dei suoi ricordi.

“Questo ottobre, che ricorre il centenario della marcia su Roma che ha dato vita alla dittatura fascista, uno come me dovrebbe assumere temporaneamente la presidenza di questo tempio democratico, il Senato della Repubblica”, ha detto il senatore 92enne per la vita.

“Il valore simbolico di questa occasione crebbe nella mia mente, perché, ai miei tempi, la scuola iniziava in ottobre, ed era impossibile non provare una sorta di svenimento nel ricordare la stessa donna. In un giorno come quello del 1938, sconcertato e sconcertata, è stata costretta dalle leggi dell’apartheid a lasciare la sua scrivania, “Si ritrova per uno strano destino anche alla scrivania più prestigiosa del Senato oggi”, ha aggiunto.

Le sue parole sollevarono l’intero emicicloSegre, un attivista e sopravvissuto all’Olocausto la cui infanzia è stata una vendetta dalle leggi razziali del regime nazista per i suoi antenati ebrei e la deportazione nel campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau, ha dato lunghi applausi.

Dopo la dichiarazione degli eletti, chi Da 315 a 200 al Senato e da 630 a 400 alla Camera dei RappresentantiLa prima azione politica delle nuove Camere è stata l’elezione dei presidenti.

Secondo le regole del Senato, la votazione avviene a scrutinio segreto. Il presidente è eletto da chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei membri (104, tenendo conto di 6 senatori a vita), quindi non c’è problema se la coalizione di destra ha un nome già deciso. Per la presidenza del Senato i Fratelli d’Italia vogliono uno dei fondatori, Georgia Meloni. Ignazio La RussaMentre in combutta con la Camera dei Deputati Riccardo Molinari E nell’ultima ora sembra esserci accordo su entrambi i nomi.

Con la decisione Meloni, che ha ottenuto il 26% dei voti nell’organo di governo, prevede di destinare altrettanti ministeri alla Liga, che aveva l’8,9%, ea Forza Italia, che aveva l’8,6%. Leadership di un Consiglio per la Lega.

Alla Camera dei rappresentanti, ciò può richiedere diversi giorni, poiché al primo turno deve essere eletta una maggioranza di due terzi (267 voti) e una maggioranza assoluta (201) è sufficiente solo dopo il quarto voto.

Una volta terminato il nuovo parlamento, inizierà un giro di consultazioni per formare un nuovo governo guidato dall’estrema destra Georgia Meloni, la prima donna nella storia del Paese.

Meloni spera di assumere l’incarico di formare il governo dal capo dello Stato. Sergio Mattarella, Ma questo potrebbe essere dovuto all’energia del cruciale Consiglio europeo del 20, al quale manderà il Presidente del Consiglio uscente, Mario DraghiIntanto Meloni continua a lavorare con discrezione sulla sua futura squadra, discutendo ieri della distribuzione dei ministeri con i suoi alleati già pressanti per portafogli chiave.