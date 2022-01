Si apre la Mutualidad de la Abogaca “Espacio Mutualidad”.

scambio di avvocati Ha aperto il suo sitospazio di scambioIl nuovo ufficio che servirà i tifosi a Madrid. Questo nuovo spazio si concentra sulla fornitura di supporto specializzato “in modo stretto, sostenibile e innovativo”, afferma Mutual.

Enrico SanzIl capo dell’entità ha confermato che stanno lavorando a progressi da due anni “per garantire la migliore assistenza possibile ai membri partecipanti durante la pandemia”. Osserva che, nonostante ciò, “la vicinanza e l’interazione personale sono due aspetti che fanno parte del nostro modo di vivere e, quindi, siamo molto entusiasti di questa nuova apertura”. Aggiunge che questo spazio diventerà un luogo di incontro per tutti i sostenitori e promuoverà “l’eccellenza e la professionalità che ci contraddistingue”.

Le sue nuove strutture 250 mq Suddivisa in due piani dove sono state allestite aree di attesa, da un lato orientate alla grande platea più attenta al comfort, e dall’altro per i centralini più giovani “più casual con accesso a più dispositivi per facilitare una gestione indipendente”.

L’abbonato ha anche voluto sottolineare che il suo nuovo spazio aveva “gli standard più elevati Sostenibilità e inclusioneCiò garantirà la neutralità del carbonio, il consumo di acqua ridotto e un’elevata percentuale di riciclaggio dei rifiuti”, nonché il pieno accesso alla proprietà.

Se desideri ricevere notizie quotidiane gratuite come questa, clicca qui.