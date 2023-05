Si conclude in Guatemala il nono Summit dei Grandi Caraibi

Gli attuali Capi di Stato e di Governo e altre personalità, per conto degli Stati membri, analizzeranno gli accordi raggiunti il ​​giorno prima durante la 28ª Assemblea ordinaria del Consiglio dei ministri, l’agenda regionale e le future alleanze da sottoscrivere.

Giovedì il Ministro degli Esteri ospite, Mario Picaro, ha sottolineato la rappresentanza dei Paesi a questo incontro, espressione del percorso percorso, delle attuali sfide globali e dell’importanza dell’integrazione per superarle.

Nel suo discorso, ha osservato: “Celebriamo ogni evento nell’ambito di questo nono vertice come prova conclusiva dell’importanza dell’Associazione delle nazioni africane e dell’unità delle nostre nazioni”.

I ministri degli Esteri e gli osservatori hanno rinnovato il loro sostegno all’incontro, mentre il principe saudita Faisal bin Farhan Al Saud ha indicato che il suo Paese promuoverà le relazioni commerciali, il cambiamento climatico e lo sviluppo sostenibile.

Finora – si scopre – la regione del Medio Oriente ha concesso ai Caraibi un investimento di 1,8 milioni di dollari e sta collaborando con la regione per concedere 2,4 milioni di dollari e altri 11 prestiti per infrastrutture, energie rinnovabili e acqua pulita sul cambiamento climatico. .

Nel frattempo, il ministro degli Esteri sudcoreano Park Jin ha ribadito il suo contributo alla creazione di un centro di ricerca tra il suo stato ei Caraibi, la seconda fase di spiagge sabbiose e imballaggi.

Il Guatemala aspira a raggiungere obiettivi chiari in termini di cooperazione multidimensionale, agende verdi e blu, rivitalizzazione economica, investimenti e affronta la migrazione da una prospettiva di sviluppo.

Cinque giorni di incontri e forum per la cooperazione e gli investimenti per la grande regione caraibica culmineranno qui con l’incontro dei Capi di Stato e di Governo, alla ricerca di un nuovo slancio per rafforzare le alleanze per il bene comune.

NBG/ZINCO