Si dice che Apple stia lavorando su AirPods con una fotocamera

Secondo un rapporto, l’azienda da 3 miliardi di dollari intende produrre cuffie rinnovate con fotocamere a infrarossi integrate entro il 2026. Nuovo rapporto Dall’analista ed esperto Apple di lunga data Ming-Chi Kuo. Le telecamere potrebbero aiutare Apple a supportare i visori di realtà aumentata attuali e futuri con funzionalità audio spaziali migliorate, ha scritto l’analista.

Citando un sondaggio sulla catena di fornitura, Kuo ha osservato che l’abbinamento di queste cuffie migliorate con gli occhiali Vision Pro potrebbe rendere l’esperienza di elaborazione spaziale di Apple più realistica. Ad esempio, “se gli utenti girano la testa per guardare in una certa direzione, la fonte del suono può essere enfatizzata in quella direzione”, ha detto l’analista.

Per le persone che non sono interessate a spendere migliaia di dollari per le cuffie Apple, le fotocamere a infrarossi possono offrire altri vantaggi, inclusa la possibilità di compiere gesti “nell’aria”. agli AirPods, secondo Kuo. Il modulo a infrarossi potrebbe essere simile al ricevitore che alimenta la funzione di riconoscimento facciale di Apple, FaceID.

Segue il rapporto dell’analista A Storia precedente Da Mark Gurman di Bloomberg, che ha notato che Apple stava prendendo in considerazione l’idea di AirPods alimentati da fotocamera.

Se Apple aggiungerà fotocamere alle sue cuffie, la mossa continuerà una tendenza a lungo termine per il colosso della tecnologia. Una volta semplici, i pulsanti bianchi sono diventati uno status symbol nell’era dell’iPod; Apple li ha resi progressivamente più intelligenti nel corso degli anni, aggiungendo funzionalità come connettività wireless, cancellazione del rumore, tracciamento della testa, controlli touch e comandi vocali.

Se ne è parlato anche AirPods con funzionalità di monitoraggio della saluteMa Apple non ha ancora rilasciato tale funzione. Forse era meglio così; Amazfit, ad esempio, È caduto piatto quando ha integrato il monitoraggio del fitness nei Powerbuds Pro nel 2021. Anche marchi di fitness come Fitbit e Garmin si sono astenuti dallo introdurre tecnologie avanzate di monitoraggio della salute nelle orecchie degli utenti.