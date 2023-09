Si dice che una seconda parte di Hogwarts Legacy sia già in fase di sviluppo

Alcuni mesi fa, lo sviluppatore Avalanche Software ha pubblicato offerte di lavoro.

Hogwarts Legacy preparerà effettivamente il suo seguito

Con sorpresa di molti, L’eredità di Hogwarts è diventata una delle più grandi sorprese dell’anno Offrendo un’avventura a mondo aperto che consente ai giocatori di esplorare oltre il castello di magia e magia, che ha già introdotto qualsiasi fan di libri o film nell’universo magico creato da JK Rowling. E ora, dopo il suo enorme successo di vendite, Warner Bros. Games ha già dato il via libera per iniziare a sviluppare la seconda parte del gioco.

Dopo che Avalanche Software ha pubblicato offerte di lavoro, l’insider @MyTimeToShineH potrebbe averle ricevute tramite le loro fonti. Un seguito di Hogwarts Legacy sarà già in fase di sviluppo. Dopo aver fatto così tante fughe di notizie sui film sui supereroi, la credibilità dell’insider è aumentata, quindi è probabile che abbia ragione.

Alcune fonti hanno confermato che un sequel di Hogwarts Legacy è in lavorazione pic.twitter.com/LQEKFmUpO9 -MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) 2 settembre 2023

Non è noto se l’eredità di Hogwarts andrà indietro nel tempo o continuerà nel 19° secolo nello stesso castello di stregoneria e magia.anche se c’è una parte della community di fan che si aspetta che i giochi della Warner Bros. scommettano su di esso Presentazione di una nuova scuola Per offrire un’esperienza completamente diversa, soprattutto ora che sappiamo che la grande assenza del gioco, lo sport di The Wizarding World, sta ottenendo un suo gioco: Harry Potter: Quidditch Heroes.

Eredità e storia di Hogwarts

Senza arrivare su Nintendo Switch, Hogwarts Legacy offre un’avventura che ci invita a continuare Divenne allievo della famosa scuola frequentata da Harry Potter, Ron e HermioneSebbene gli eventi del gioco siano ambientati nel diciannovesimo secolo. Oltre a poter esplorare il castello e frequentare la classe, il gioco ci porta anche fuori dalla zona sicura per affrontare ogni tipo di pericolo come maghi oscuri o goblin malvagi che vogliono mettere sottosopra il mondo magico.

attualmente, Non ci sono dettagli ufficiali su un possibile seguito del gioco.