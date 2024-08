Si è arrabbiato con il cliente. Ha pubblicato in rete uno screenshot della chat di WhatsApp ed è diventato virale

I veri amori Valeria e Hernan (pittogrammi informativi)

Un utente della piattaforma S (precedentemente noto come Twitter) ha condiviso uno screenshot che è diventato virale. L’immagine mostrava luce Scambiare messaggi tra lei e un potenziale cliente Su WhatsApp. La polemica è nata quando la commessa Paula ha deciso di esprimerlo Insoddisfazione per il mancato saluto prima di richiedere informazioni.

La lettera che ha scatenato tutto questo è arrivata da una donna che semplicemente scriveva “informazioni” Senza previo saluto. Paula rispose con fermezza: “Riguardo a cosa? Saluti: ‘Ehi, posso chiederti un’informazione, per favore?'” E probabilmente preferirei non darti l’informazione perché preferiremmo non avere clienti del genere.. Concludeva con la frase chiara: “Istruitevi una volta per tutte, signora”.

Paula ha allegato lo screenshot al commento: “Hai perso un cliente? Non ci posso credere. Hai realizzato il desiderio?”. Questo post non ha impiegato molto a viaggiare sui vari social network, superando in breve tempo i 100.000 “mi piace”. L’immagine è stata condivisa più di 8.000 volte, scatenando diffuse polemiche tra gli utenti.

L’episodio ha mostrato una pratica comune sui social network: troppe persone Chiedono informazioni ai fornitori senza il minimo di cortesiaIl che solleva critiche da parte di venditori e altri utenti. Questa situazione quotidiana ha suscitato una serie di opinioni divise. Alcuni hanno difeso Paula, sostenendo che il saluto dovrebbe essere la norma, mentre altri hanno ritenuto che la reazione fosse eccessiva.

Ha deciso di esprimere il suo disappunto per il mancato saluto prima di chiedere informazioni

Questo fenomeno ha raggiunto una tale portata da stimolare discussioni sull'etichetta della comunicazione digitale e su come gestire le interazioni commerciali su queste piattaforme.

Il caso di Paula e del suo potenziale cliente non mostra solo sensibilità verso la mancanza di etica nel trattare collegatoMa anche il potere e l’influenza dei social network nell’amplificare situazioni che altrimenti sarebbero passate inosservate.

“Non mettono i prezzi per posta, ti obbligano a mandargli un messaggio diretto, quando lo mandi ti chiedono di scrivergli su WhatsApp e quando lo fai ti rispondono così”, “Molto sensibile a lavorare in Tanto cuore da fare”, “Se scrivi solo “Info” su WhatsApp, anche se non pubblicano nulla di quello che dici, sei un mostro maleducato”, questi alcuni dei commenti degli utenti del social network. .