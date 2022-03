Si è laureato all’UNLP, gli daranno un premio in Italia, ha bisogno di soldi per viaggiare

Nadia Romero MarcelciniIl pittore 37enne è un importante contributo alla cultura locale Si è laureato presso l’Università Nazionale di La PlataSelezionato tra artisti di tutto il mondo per vincere premi al concorso Bologna Fiera del Libro per Ragazzi Edizione 2022 (Bologna Fiera del Libro per Ragazzi, Italia).

La proposta di Nadia con il suo libro “Il fiume infinito”, il suo primo libro da autore integratoSelezionato da Consiglio Arbitrale Internazionale In “Concorso del libro tranquillo”, Bologna Book Fair è uno dei tanti concorsi proposti. D’altra parte, è un vincitore “Mostra Illustratori 2022” Grazie ad una selezione di illustrazioni ha catturato nel libro “Formus de Ver” di Liliana Bodok, illustrato da Nadia, che è stato pubblicato dalle edizioni Bess Menda.

Le sue opere in quel libro sono state raccomandate In totale si sono registrate 3.873 persone Per Consiglio Arbitrale Internazionale Passato da: Barox (Interprete e autore, Francia) Nana Furia (Interprete e autore, Giappone) Agatha Lot-Ignacio (Druganoga, Polonia), Irene Savino (Edizioni Ekaré, Venezuela) e Valerio Vidali (Illustratore e autore, Italia).

La mostra di Bologna è stata un successo È un evento inevitabile che unirà un pubblico globale unico e diversificato e sarà guidato dal libro ora stampato, che continua a essere il più importante agente di cambiamento e crea un movimento in avanti per l’intero mondo dei media per bambini e giovani. Al termine, inizierà una mostra di dipinti di Nadia. Il lungo tour internazionale arriverà prima in Giappone e poi in Corea del Sud e Cina.

I lavori del laureato UNLP saranno pubblicati nell’Annuario ed esposti alla Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna.Si svolgerà dal 21 al 24 marzo 2022. Allo stesso modo, Nadia è stata invitata alla cerimonia di premiazione.

Un artista esperto, allenato tra le diagonali

Dal 2015 Nadia spiega la letteratura per bambini. I suoi grafici si trovano in pubblicazioni editoriali, riviste, tessuti, prodotti di libreria e design.Tra gli altri. Attualmente sta sviluppando la sua carriera nell’insegnamento presso la Facoltà di Belle Arti dell’Università Nazionale di La Plata. Buenos Aires, Argentina. Inoltre Insegna a seminari di disegno, pittura e presentazione e lavora come illustratore freelance.

Il percorso formativo di Marcelsini risale Nel 2009, quando ha conseguito la prima laurea presso la Facoltà di Materie Plastiche, ha presto conseguito nuovamente la laurea triennale nella stessa sede.. Anni dopo, Lavora anche come editore presso La Plata Studios ed esporta la sua arte in altre parti del mondo, è stato nominato per varie mostre internazionali e ha vinto molte di quelle edizioni..

“The Man Who Traveled to the Moon”, “The Pink Bear”, “The Place where Music Lives”, “Pisces n la Via”, “Don’t Leave Me”, “Mestrual Diary”, collaborazioni “Stories for All” , “Modi da vedere”, “Sapoli e Heart Seeds”, “Juripulle. La storia di bambini irrequieti” e “L’altra via”Pubblicazioni a cui Nadia ha partecipato come pittrice e così via Nella sua carriera ha ricevuto diversi premi.

Nessuno vuole andare a Bologna

Partecipazione del pittore a Bologna Fiera del Libro per Ragazzi, Italia Sorse la domanda su cosa significasse questo stile di viaggio Cartoonists Association of Argentina (sede di La Plata) Hanno fatto tutti i loro sforzi per ottenere ciò di cui aveva bisogno per andare nella città italiana e hanno organizzato una lotteria.

Ci sono Più di 50 premi (libri, grafici, carte, cartoline, calendari grafici, segni di ventaglio, puzzle spiegati) e Prezzo della lotteria 500 monete.

Lo scossone delle classifiche avverrà tramite l’account Instagram di Ada Cede La Plata @adasedelalata Il prossimo 15 marzo alle 20:00