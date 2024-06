Si è trasferita in Italia per lavorare come medico e la sua vita ha preso una svolta inaspettata: “Non potevo crederci”.

Con l’intento di ottenere la cittadinanza italiana, ha deciso di viaggiare per migliaia di chilometri da casa sua. Questo è quello che non immaginava La sua vita e i suoi piani cambieranno completamente..

“È stato molto difficile per me lasciare i miei cari.Il mio lavoro e la mia routine, tuttavia, Ne è valsa la pena. Ho realizzato cose incredibili, È stata la sfida più grande della mia vitaOrnella Danna dice in un’intervista Clarion.

Una giovane donna 32 anni – Nativo Provincia di Salta – Ha deciso di trasferirsi in Italia con il marito nel settembre 2023, una porta di accesso ad un mondo di opportunità, con l’obiettivo della gestione documentale. Sebbene, Niente va come previsto e la sua vita prende una svolta a 180 gradi..

“Un’esperienza arricchente”

È nato l’eroe di questa storia Provincia di SaltaLì visse un’infanzia felice, Circondata dall’amore della sua famigliaSecondo le sue parole.

Fin da piccola sognavo di vivere un’esperienza all’estero, ma La paura di uscire dalla sua zona di comfort l’ha fermata, nelle sue parole. La cosa interessante è che Dopo tanti anni sarò pronto per affrontare una nuova avventura.

Dopo aver completato il liceo, ha iniziato la sua carriera in medicina La provincia di Córdoba, a 800 chilometri da casa tua. All’età di 17 anniSi liberò dalla sua famiglia e si trasferì a Nueva Córdoba.

2019. Ornella con i suoi connazionali residenti in Argentina. Foto: Ornella Danna.

Ha studiato lì per sei anni Università Cattolica di Córdoba, conosciuta come “UCC”.. Parallelamente ha lavorato presso la Clinica Universitaria Reina Fabiola, dove ha maturato esperienza professionale. READ La Repubblica Dominicana si aggrappa alla leggenda e l'Italia alla logica

In 2019, Ha iniziato gli studi post-laurea in Ginecologia e Ostetricia, e continuò a specializzarsi presso il Sanatorium del Salvador per molti anni. “Un giorno ho iniziato a pensare a questa possibilità Viaggio in Italia per esercitare la cittadinanza italianaVivi lì per qualche mese e torna a casa Ma tutto è cambiato” dice Ornella.

Grazie ai social network, Argentina I medici argentini hanno appreso delle loro esperienze di pratica all’estero, fedele alle sue parole, la incantò completamente. In questo modo, quello che inizialmente era iniziato come un viaggio di pochi mesi, Stava cambiando la vita..

Una donna argentina si gode una passeggiata pomeridiana a Verona, Italia. Foto: Ornella Danna.

“Insieme a mio marito, Rinunciamo al nostro lavoro nella provincia di Córdoba, abbiamo comprato i biglietti aerei e abbiamo consegnato l’appartamento in cui vivevamo da anni. Nel frattempo, Il mio cuore è sprofondato, ma il pensiero di sperimentare una nuova destinazione ha creato in me una grande eccitazione.”, spiega il medico argentino.

17 settembre 2023, Si è rivelato essere un giorno che ricorderete per sempre. In un batter d’occhio, aveva le sue valigie all’aeroporto internazionale di Ezesa. Quelli che conservavano i ricordi per tutta la vita.

Ornella si gode una giornata di sole sul Lago di Garda in Italia. Foto: Ornella Danna.

Con emozioni contrastanti, ha salutato la sua famiglia e ha intrapreso un nuovo viaggio lontano da casa. “Ho mollato tutto e ho iniziato una nuova vita all’età di 32 anni. Ed è stata un’esperienza indescrivibile”, esprime Ornella emozionata.

Una nuova vita in Italia

Al suo arrivo si stabilì in Abruzzo. Situato nel centro sud dell’ItaliaContiene Solo duemila persone, nelle sue parole. Non ha una conoscenza approfondita dell’italiano, ma Ciò non la fermò. READ Poomas ha sconfitto l'Italia ponendo fine a una striscia di sette sconfitte consecutive

Col passare del tempo, Ha imparato la lingua da zero, principalmente ascoltando parlare gli indigeni. Inoltre, dopo essersi sistemato, ha iniziato a cercare lavoro negli ospedali Esercita la tua professione e impara a fondo la lingua.

Un avvocato argentino cammina per le strade di Milano, Italia. Foto: Ornella Danna.

“Il processo per combinare un titolo universitario è stato molto difficile, sono necessarie numerose procedure e documenti. In effetti durò più di un anno Dovevo sostenere un esame equivalente in italiano”, nota la donna argentina.

La cosa interessante è Ha condotto 18 interviste in una settimana senza conoscere l’italiano, secondo le sue parole. Finalmente, Ha accettato un lavoro nella città settentrionale di Bergamo. “Ho avuto la fortuna di lavorare con colleghi che mi hanno aiutato ad ambientarmi Rafforza un sistema sanitario e un linguaggio diverso dal nostro”, indica professionalità.

“Sono rimasto davvero colpito dalla richiesta e dalla richiesta di operatori sanitari ItaliaQuesto è il punto La maggior parte dei medici con cui ho lavorato erano stranieri” aggiunge l’avvocato.

Ornella con Timon e Asia a Bergamo, Italia. Foto: Ornella Danna.

Per questa ragione, I medici sono molto pagatiPermette loro di guadagnare abbastanza soldi Copri i costi di noleggio, regalati qualcosa, viaggia per il mondo e risparmiaSecondo le sue parole.

“Trovare un lavoro nella mia professione in un altro paese, con una lingua e una cultura a me estranee, Questo è uno dei miei più grandi successi. Ero molto spaventato e sentivo che non sarei stato in grado di realizzarlo, ma Ho corso il rischio e ci sono riuscito” dice Ornella. READ La giustizia è fallita e ha cambiato i tempi in Italia

Contestualmente acquistò la cittadinanza italiana e si preparò a vivere stabilmente Italia con suo marito. Questo documento, Ti permette di vivere, lavorare e studiare permanentemente in qualsiasi paese dell’UE.

2022. Ornella con il marito Andres in vacanza in Messico. Foto: Ornella Danna.

Una volta sistemati, hanno avuto il compito di portare i loro due cani, Timon e Asia, nel paese europeo. “Per noi è molto importante coinvolgerli, Sono i nostri compagni incondizionati”, dice felice Ornella.

Sebbene sia lontano dal suo paese, non ha dimenticato le sue radici Porta con orgoglio ovunque la bandiera argentina: beve mate ogni giorno, mangia dolci tipici argentini come il dulce de leche e ricorda il suo Paese con grande affetto..

Attualmente, Si considera una persona felice che lavora su ciò che lo appassiona veramente.Vivi in ​​pace e goditi l’esperienza in modo responsabile, secondo le sue parole.