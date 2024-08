Si è trasferito in Italia a 14 anni, ha dormito in una fabbrica e ha corso in Formula 1: la storia di Franco Colapinto

Williams Racing lo ha annunciato Franco Colapinto La squadra gareggerà per il resto della stagione del Campionato del Mondo 2024. Formula 1 Il Gran Premio d’Italia della FIA questo fine settimana. Il pilota argentino utilizzerà il numero di gara 43.

Colapinto è nato a Pilar ed è stato campione spagnolo di F4 nel 2019, terzo nei campionati Toyota Racing Series e Formula Renault Eurocup e quarto nel campionato FIA di Formula 3 e, dal 2023, membro della driver academy della Williams. .

A 14 anni lasciò l’Argentina e dormì in una fabbrica

In conversazione con TN, Franco Colpaindo Ha detto che è andato in Italia quando era molto giovane, all’età di 14 anni. «E senza sapere l’italiano. Lasciare la scuola, i miei amici, la mia famiglia è stato difficile. Ho dormito in una fabbrica molto coinvolta nella meccanica del kart. Ho sempre desiderato approfondirmi e capire come posso andare più veloce, ovvero ottenere più informazioni sull’argomento. Ho iniziato a lavare i miei vestiti da sola, a cucinare e a parlare in una lingua diversa che non capivo. Ho imparato molto da quell’esperienza. Un amico finché non mi sono abituato, quando hai bisogno dell’abbraccio di una famiglia nei momenti difficili. “Sono maturato come pilota e come persona”, ha detto.

L’esordio di Franco Colapinto nell’automobilismo

Nato a Pilar, provincia di Buenos Aires, ha iniziato a fare kart nel 2013. Nel 2016 ha vinto il Campionato Nazionale Pre-Junior 2016, lo stesso anno in cui ha gareggiato in competizioni internazionali. Nel 2018, ha vinto la disciplina kart ai Giochi Olimpici della Gioventù della città insieme a Maria García Puig.

L’anno successivo prese parte al campionato a tempo pieno, vincendo il campionato con quasi 100 punti su 325 e ottenendo 11 vittorie in 21 gare. Ha debuttato in entrambi i campionati continentali: l’Euro Formula Open e la Formula Renault Euro Cup.

Nell’ottobre 2020 ha preso parte alla prima fase dell’allenamento post-stagionale per il Campionato FIA di Formula 3 con il team MP Motorsport. Il 5 ottobre finì rispettivamente dodicesimo e tredicesimo

Dopo la sua eccezionale stagione in Formula 3, in Argentina è iniziata una campagna attraverso i social network, chiedendo la promozione del pilota locale al Campionato FIA di Formula 2 nel 2024 con l’hashtag #FranColapintoaF2.

Franco Colapinto e i consigli della nonna

“La nonna mi diceva sempre: ‘Adesso cominci a vincere le gare e non rispondi più ai miei messaggi… ah’. Quest’anno ne ho presi 29, ed era con gli gnocchi. Allora rispondevo: Nonna, guarda, quest’anno io ne ho 29, ora andrò veloce. Cerco di godermi ogni pasto che mangio con lei. È una delle persone che amo di più al mondo”, ha detto in una conversazione TN.