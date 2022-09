Si è verificata una modifica inaspettata nell’elenco dei giochi che hanno lasciato Xbox Game Pass

Anche se sembra improbabile, si scopre Elenco dei giochi in uscita da Xbox Game Pass Aveva un cambio dell’ultimo minuto. Il gioco che avrebbe dovuto lasciare Xbox Game Pass questo mese rimarrà parte della libreria. I membri di Xbox Game Pass ricevono una manciata di giochi ogni mese, sebbene Xbox aggiunga titoli durante questo periodo anziché in una data specifica. Microsoft aggiunge i giochi proprietari il primo giorno, mentre i titoli di terze parti e indipendenti sono disponibili regolarmente.

I giochi spesso escono dalla libreria Xbox Game Pass, ma gli utenti hanno il tempo di finire i loro giochi se lo desiderano. I membri possono anche acquistare questi giochi con uno sconto se preferiscono possederli. Ora, lo sviluppatore del gioco che avrebbe dovuto far parte dell’elenco dei giochi in uscita da Xbox Game Pass questo mese conferma che alla fine rimarrà. D’altra parte, lo erano Nuovi giochi per Xbox Game Pass sono stati annunciati da fine settembre 2022.

Giochi in uscita da Xbox Game Pass

Il gioco in questione è Aragami 2 e faceva parte dell’elenco dei giochi usciti da Xbox Game Pass a settembre. Tuttavia, l’account Twitter del gioco ha appena confermato che Aragami 2 continuerà a far parte della libreria del servizio. Lince Works ha anche affermato di amare davvero Xbox Game Pass. I fan dovrebbero notare che Aragami 2 potrebbe ancora lasciare Xbox Game Pass in un secondo momento, ma sembra che i nuovi membri avranno tutto il tempo per giocarci.

Aragami 2 è un gioco stealth in terza persona Dove i giocatori possono controllare le ombre con un potere noto come Shadow Essence. I giocatori indossano gli stivali di un assassino incaricato di combattere l’esercito invasore e i fan possono giocare con un massimo di altri giocatori in una modalità cooperativa.