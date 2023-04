Si fa strada la principale alternativa agli idrocarburi

In pochi mesi l’idrogeno rinnovabile è passato dall’essere una semplice promessa a una realtà che sta già prendendo forma. IL Un’entusiasmante prospettiva di generazione di elettricità basata su questo combustibile pulito È sul mercato da anni. Tuttavia, l’inizio del 2022 segnato dalla crisi energetica e dall’aspirazione a non dipendere dal gas russo ha portato a ipotizzare che l’idrogeno sia molto veloce come una grande alternativa verde agli idrocarburi in tutti i settori.

Nell’ambito della grande diffusione delle fonti energetiche rinnovabili come il solare fotovoltaico e l’eolico, le eccedenze che possono essere generate in determinati periodi di tempo possono essere utilizzate per produrre idrogeno verde”, commenta Andrés Schuchny, Professore di Energie Rinnovabili e Gestione Ambientale presso l’Università Internazionale di Valencia (VIU).La sua argomentazione ha senso.Di più se si considera che questo vettore lo è L’unico modo per amministrare e conservare per lunghi periodi di tempo Questo tipo di energia alimenta l’area quando il vento non soffia o c’è il sole.

Poiché le aspettative per questo gas sono cresciute in modo esponenziale, si sono moltiplicate anche le domande su quando questo gas sarà competitivo. La cosa buona è che ci sono sempre più esperti e studi Accennano alla loro redditività prima del previsto, Come il rapporto Rethink Energy del 2022, che fissa questa probabilità al 2024. Non invano, e sebbene non lo faccia regolarmente, il suo prezzo in alcuni paesi sta iniziando ad avvicinarsi ai tre euro al chilo, Vicino ai limiti stimati per essere considerato competitivo (Che, sì, è ancora lontano da un euro e mezzo per chilogrammo di idrogeno grigio prodotto da combustibili fossili).

Ad oggi, l’idrogeno verde svolge già un “ruolo importante” nel rating verde dell’UE, che crea investimenti sostenibili, ha affermato Juan Elorduy, direttore del programma per le energie rinnovabili dell’IEB e partner di Elona Capital. A suo avviso, questo sistema di classificazione “Può essere uno strumento potente“In futuro per aumentare la comparabilità dei progetti sull’idrogeno, nonché standardizzare i loro mercati e promuovere l’innovazione nelle tecnologie dell’idrogeno sostenibili incoraggiando lo sviluppo di progetti e tecnologie che soddisfano i criteri di sostenibilità”.

Uno dei principali ostacoli alla realizzazione della cosiddetta economia dell’idrogeno riguarda entrambi Ridurre i costi di generazione di energie rinnovabili Come per “le sfide tecnologiche associate al modo in cui i vettori energetici vengono immagazzinati e trasmessi”, spiega Schuschny. Nei prossimi anni, si prevede che il costo dell’elettrolizzatore responsabile della separazione dell’ossigeno dall’idrogeno nell’acqua diminuirà in modo significativo e che un vigoroso dispiegamento di nuove energie rinnovabili intermittenti faciliterà le condizioni per costi di produzione inferiori.

Scommesse potenziate

Per questo, quando si parla di boom dell’idrogeno verde, bisogna guardare all’orizzonte del 2030 e tenere conto che, oggi, rappresenta solo una piccola parte del mix energetico globale, anche della Comunità Europea. Nel Vecchio Continente questo vettore è diventato uno dei principali impegni energetici, a maggior ragione dopo il lancio dell’ambizioso piano RePowerEU, annunciato lo scorso anno, che si è deciso di approvare. Da 40 gigawatt di elettrolizzatore previsti entro il 2030 a 140 gigawatt. Ne è prova la recente decisione di costruire H2Med, un corridoio verde dell’idrogeno che collegherà Portogallo, Spagna e Francia, con l’idea di trasportare due milioni di tonnellate all’anno.

Il nostro Paese è protagonista quotidiano di titoli che lo posizionano come uno dei maggiori produttori di idrogeno verde in Europa. La Spagna ha un grande potenziale per guidare la corsa all’idrogeno verde Grazie alle sue risorse rinnovabili e all’infrastruttura del gas naturale”, afferma Jose Luis Crespo, direttore generale di Electric Power Applications.

Questo fa diventare questo vettore d’oro nel settore energetico. Solo i progetti pianificati dalle grandi aziende del Paese si sommano già al raddoppio degli obiettivi del Piano nazionale per l’energia e il clima (Pniec) per il 2030. Secondo questo piano e la roadmap dell’idrogeno verde, l’idea per il 2030 è che la Spagna raggiunga a almeno quattro gigawatt nell’installazione dell’elettrolizzatore, ovvero, 10% dell’obiettivo fissato dalla Commissione Europea per l’UE nel suo insieme prima del lancio di RePowerEU.

Applicazioni

Viene utilizzato principalmente idrogeno Come materia prima per raffinerie e produttori di prodotti chimici Progettato per diversi settori. Tuttavia, è principalmente idrogeno grigio. A tal proposito, Crespo afferma che “il mercato della sostituzione dell’idrogeno grigio con l’idrogeno verde per applicazioni di alimentazione di prodotti, come fertilizzanti o acciaio, sarà la più grande opportunità e forse la prima ad essere sviluppata su larga scala”.

Dal 2021, la sua azienda, uno dei principali produttori statunitensi di idrogeno e celle a idrogeno, lavora in Spagna con Acciona per creare due fabbriche con l’idea di “Producono fino a 15 tonnellate di idrogeno verde al giorno ciascunaPer soddisfare la domanda industriale emergente e la mobilità. Inoltre, ha dichiarato la sua intenzione di sviluppare altre soluzioni che includano veicoli verdi alimentati a idrogeno, come carrelli elevatori per centri logistici o camion per le consegne.

Sebbene l’idrogeno sia ancora nelle fasi iniziali, sarà il grande motore di decarbonizzazione per la mobilità di fronte al 2050. In questo momento, i trasportir L’autostrada è quella che ha fatto più progressi, soprattutto nei mezzi pesanti. “La tecnologia nei sistemi di pagamento è pronta per diventare popolare e le barriere tecniche relative all’archiviazione e all’efficienza sono state sufficientemente superate”, spiega Eduardo Torres, General Manager di Carwow Spagna.

In effetti, sottolinea, per alcuni vettori questo sta già diventando una realtà nelle loro flotte. Sebbene i prototipi nel settore delle autovetture siano ancora limitati, Marchi come Toyota, Hyundai e Honda hanno già progetti specifici.

Secondo Torres, a causa dei problemi di stoccaggio causati dai motori a combustione, la tecnologia con il viaggio più lungo è la cella a combustibile. È dove viene immagazzinato l’idrogeno, in un serbatoio ad altissima pressione e allo stato gassoso.

Per il trasporto marittimo, aggiunge Alfonso Carneros, direttore tecnico di Soermar, idrogeno verde”È ancora considerato uno scenario alquanto inverosimile, sebbene pieno di speranza“La sua applicazione in questo settore è di vitale importanza, dato che l’80% delle merci viene trasportato via mare e che le proiezioni di emissioni per il 2050 saranno del 130% superiori a quelle del 2008 se non verranno prese misure.Carneros ritiene che il passaggio all’idrogeno Richiede grandi investimenti in infrastrutture. sia a bordo delle navi che negli impianti portuali”.

È vero che “è già possibile utilizzarlo come carburante nella propulsione elettrica, tramite celle a combustibile o alimentazione diretta a motori gemelli”. In realtà, Esistono già produttori che offrono motori gemelli in grado di funzionare con idrogeno distillato e diesel marino. Ma la sua grande barriera rimane la sua bassa densità di energia e la necessità di immagazzinarla sotto alte pressioni. La buona notizia, afferma Carneros, è che può essere utilizzata per produrre ammoniaca verde, che ha una capacità di accumulo di energia molto elevata e “può essere utilizzata per ottenere idrogeno verde”.

La sfida è simile a quella del settore dell’aviazione. Secondo David Alfaro, rappresentante nazionale di Airbus Engineering and Technologies in Spagna, “il carburante per il trasporto aereo è alla temperatura ambiente e alla pressione nelle ali, dettando i criteri di progettazione” se si considera che L’idrogeno occupa un volume molto maggiore rispetto ai combustibili attuali.

Tuttavia, ritiene che “a medio termine, è probabile che ridurrà in modo significativo l’impatto dei voli sul clima”. Non sorprende che Airbus abbia già prototipi di due diverse tecnologie per mettere in servizio velivoli alimentati a idrogeno nel prossimo decennio. Da un lato la combustione dell’idrogeno e dall’altro le celle a combustibile. In mancanza di maturità, Alfaro ritiene che “Sarà il più grande cambiamento nell’aviazione commerciale degli ultimi decenni”..