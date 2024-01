Si prevede che un pericoloso asteroide si avvicinerà alla Terra il prossimo ottobre

Quest'anno l'asteroide sarà molto vicino alla Terra, quindi il rischio di collisione ha alcune possibilità in ottobre.

le probabilità Impatto di un asteroide sulla Terra Qualcosa che preferiremmo ignorare. Purtroppo vale la pena ricordarlo Il pericolo c'è. Amministrazione nazionale per l'aeronautica e lo spazio (Amministrazione nazionale per l'aeronautica e lo spazio)una pentolaper la sua abbreviazione in inglese), tenendolo presente, ho creato un elenco di possibili collisioni nel corso dell'anno 2119. In 2024C'è un asteroide che si avvicinerà pericolosamente al nostro mondo 5 ottobre.

Stalking del corpo, che è classificato come Oggetto potenzialmente pericolosoÈ stato scoperto 16 anni fa e nominato 2007FT3. lui ha Il suo diametro è superiore a 300 metri Se toccasse terra potrebbe provocare un disastro Un'esplosione equivalente a 2,6 miliardi di tonnellate di TNT.

Quante probabilità ci sono che l'FT3 del 2007 colpisca la Terra?

Finora l'asteroide È stato visto solo 14 volteil fattore che lo rende “Asteroide perduto”. Tuttavia, la sua vicinanza alla Terra era sufficiente per il pianeta Sistema Sentinella della NASAelencato come Potenzialmente pericoloso.

Per quanto riguarda le possibilità, e grazie a quanto è stato studiato al riguardo, lo ha deciso il Center for Near-Earth Object Studies 2007 FT3 ha fino a 89 potenziali impatti sul nostro pianetaUno di questi sarà il 5 ottobre.

IL una pentolaPrima del panorama, Chiedi calma. Lui Il momento di maggior pericolo sulla TerraPer questo asteroide era il 3 ottobre 2019. Il secondo posto, in termini di rischio, corrisponde alla data successiva.

Anche così, vale la pena dirlo Oggetti potenzialmente pericolosi a terra non costituiscono collisioni sicure. Secondo il una pentolanon sono note minacce che possano avere un impatto su di esso in qualsiasi momento entro i prossimi 100 anni.

