Si qualificano ai quarti di finale le Nazionali 3×3

La squadra spagnola di basket 3×3 si è qualificata per i quarti di finale del Torneo Preliminare Olimpico di Debrecen (L’Ungheria) ha sconfitto oggi, sabato, l’Egitto con il punteggio di 18-13, nell’ultima partita della fase a gironi del torneo, che Distribuzione di tre posti per Parigi 2024 (ai vincitori delle semifinali e al vincitore tra i perdenti delle semifinali). La squadra è composta da Javier Beran, Carlos Martinez, Unai Mendicote e Falou Niang Giovedì ha fatto la sua prima apparizione nel torneo, perdendo contro il Canada (14-18), ma ha riconquistato tutte le sue possibilità battendo lo stesso giorno la Francia (20-18). Sabato, la Spagna ha giocato contro l’Egitto e ha raggiunto l’obiettivo con una comoda vittoria per 18-13. L’avversario dei quarti di finale sarà la Lituania domenica alle 18:30.

La squadra nazionale femminile spagnola, da lui formata Sandra Jegeravide, Juana Chameleone, Vega Jimeno e Gracia Alonso Si è già assicurata la presenza ai quarti di finale come prima del girone battendo venerdì la Mongolia (21-7) e il Giappone (21-12). Sabato scorso ha pareggiato anche con l’Egitto, con un clamoroso punteggio di 22-5. L’avversario della squadra spagnola nei quarti di finale di sabato sarà la squadra spagnola Polonia alle 17:40.

