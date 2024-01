Si scopre che la grande sorpresa al CES 2024 non è stata l'intelligenza artificiale: è stato il Wi-Fi 7

Era chiaro che l’acronimo già abusato AI sarebbe diventato il protagonista del CES 2024. Molti dei principali prodotti e servizi annunciati in questa fiera si vantavano di avere i vantaggi dell’intelligenza artificiale in misura maggiore o minore.

I nuovi chip di Intel e AMD, il Rabbit R1 o i laptop con il nuovo switch Copilot sono alcuni esempi, ma di fronte alla saturazione dell'intelligenza artificiale, a questo CES c'era un altro campione intrigante: Reti Wi-Fi 7.

Wi-Fi 4 Wi-Fi 5 Wi-Fi 6 WiFi 6E Wi-Fi 7 lancio 2007 2013 2019 2021 2024 Standard dell'Istituto degli ingegneri elettrici ed elettronici (IEEE). 802.11n 802.11ac 802.11ax 802.11ax 802.11be velocità massima 1,2 Gbps 3,5 Gbps 9,6 Gbps 9,6 Gbps 46 Gbps allegare 2,4 GHz 5GHz 5GHz 2,4 GHz 5GHz 6GHz 2,4 GHz 5GHz 6GHz Dimensione del canale 20 MHz 40 MHz 20 MHz 40 MHz 80 MHz 80+80 MHz 160 MHz 20 MHz 40 MHz 80 MHz 80+80 MHz 160 MHz 20 MHz 40 MHz 80 MHz 80+80 MHz 160 MHz Fino a 320 MHz emendamento 64-Qom 256-QAM 1024-QAM 1024-QAM 4096-QAM MIMO MIMO 4×4 MIMO 4×4 Dl-mo-mimo 8×8 UL/DL MU-MIMO 8×8 UL/DL MU-MIMO 16×16 UL/DL MO-MIMO

Il nuovo standard rappresenta il salto di qualità più importante nella storia degli standard Wi-Fi, almeno se guardiamo alle sue caratteristiche principali. Ciò che risalta di più sono le velocità massime di trasferimento, che Possono raggiungere i 46 Gbpsquasi cinque volte quello ottenuto con il Wi-Fi 6/6E.

Come si ottiene una cosa del genere? Combina miglioramenti nella modulazione e nel multiplexing MIMO con una maggiore larghezza di banda del canale, ora fino a 320 MHz.

Lo standard Wi-Fi 7 sembra avere tutto per occupare un posto molto importante nelle nostre case. La Wi-Fi Alliance ha annunciato durante il CES di Las Vegas che è iniziata Processo di certificazione del dispositivotanto che tra pochi mesi inizieremo a vedere un flusso costante di dispositivi già pronti a sfruttare tutti questi vantaggi.

In realtà questo afflusso è iniziato nel 2023, anche se solo nel settore dei router e dei dispositivi Wi-Fi Mesh. In ottobre, ad esempio, Linksys ha introdotto il suo sistema VelopPro7l'ultima generazione di router che offriva effettivamente connettività mesh con Wi-Fi 7 e che, sì, Non sono stati affatto economici: Uno per $ 399,99, tre per $ 999,99.

Acer E M: Sì Hanno appena annunciato il loro prodotto in modo che il segmento venga spostato. Ma ciò che è anche importante è che ciò che inizia ad attirare l'attenzione sono i laptop e i telefoni cellulari che dispongono già del supporto Wi-Fi 7 e possono funzionare con questi router e punti di accesso per ottenere il massimo da queste reti.

Attualmente i primi laptop ad uscire con questo supporto sono modelli di fascia molto alta nel settore gaming. Il motivo è convincente: se c'è un tipo di utente che trarrà vantaggio dalla connettività Wi-Fi 7, sarà il giocatore che trarrà vantaggio dalla connettività Wi-Fi 7. Guadagnerai molto con una latenza ridotta Avrai un'esperienza simile a ciò che offre una connessione cablata a questo proposito.

Tra i laptop che abbiamo presentato c'è un buon esempio in Lama Razer 16Che parte da $ 3000. Lo ha annunciato Lenovo Legione 7i, che parte da 2.099 dollari, quindi è molto meno costoso anche se non arriverà a marzo. Annunciati anche l'HP Omen Transcend, che parte da 1.499 dollari (1.999 euro in Spagna), e i nuovi Dell XPS 13 e 16 con questo supporto e partono rispettivamente da 1.299 dollari e 1.899 dollari. Stranamente, il Dell XPS 14 non ha il supporto Wi-Fi 7.

Sul mobile, il Samsung Galaxy S24 punta ad essere uno dei primi telefoni ad avere la connettività Wi-Fi 7, ma in realtà… Molti telefoni cellulari sono già stati predisposti Per sfruttare questa connettività: i SoC Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm – presenti in molti smartphone del 2023 – e Dimensity 9200 di MediaTek supportano entrambi Wi-Fi 7, anche se avranno bisogno di aggiornamenti per attivare la funzione.

Pertanto, siamo sull’orlo di un’implementazione significativa di questa connessione, ma la domanda, ovviamente, è quanto tempo ci vorrà prima che diventi lo standard mainstream. Il fatto è che nonostante questi standard offrano vantaggi importanti, molti utenti sfruttano il router fornito dal proprio operatore di fibra, e questi modelli hanno bisogno di tempo per adattarsi alla nuova era: l'ultimo router Movistar, ad esempio, è dotato di Wi-Fi -Fi 6.

Questo è uno standard che funziona già molto bene, quindi passa ai nuovi router in questa fase iniziale Sarà ancora difficile a causa del costo elevato di questi modelli: Abbiamo già visto il prezzo dei prodotti Linksys e né Acer né MSI hanno ancora confermato il costo dei loro prodotti. Tuttavia, questo CES è stato il lancio di uno standard che potrebbe richiedere del tempo per diffondersi, ma che senza dubbio porterà un notevole salto di prestazioni.

