Si sono trasferiti a vivere in Italia, hanno scoperto che lì non si usava il bidet e hanno trovato un’alternativa insolita per sentirsi come l’Argentina | Cronache

Ci sono sempre più persone argentine che sono preoccupate per il clima del Paese. Emigrare Attraverso il Nord o l’Atlantico alla ricerca di nuove opportunità. E quando le nazioni vogliono stati Uniti, Australia O paesi Europa Possono offrire tante nuove esperienze, hanno un aspetto pallido rispetto all’Argentina: Bidè.

Questa invenzione accogliente che è in ogni casa del paese è una parte normale di tutti gli argentini, ma Quasi inesistente Nella maggior parte dei cosiddetti paesi del “primo mondo”. Tuttavia, non sarebbe nulla se noi argentini non fossimo creativi. La soluzione a questa mancanza esiste giàÈ in vendita e Due argentini andati a vivere in Italia hanno condiviso la loro esperienza.

“In realtà c’è un po’ qui, ma funziona in modo diversoHa chiarito Agostina Gil Farina In conversazione con cronica.com.ar, E ha spiegato: “L’acqua viene dall’alto solo per pulirla. L’Argentina non è il bidet“. Farina e la sua compagna, Leandro SavariaPartendo dall’Argentina per il comune costiero di Cropalati, chiedono la cittadinanza italiana.

La coppia di artisti è arrivata nel vecchio continente come previsto: avrebbero trascorso un massimo di 8 mesi per ottenere la cittadinanza italiana a Cropalaty. Madrid Inizieranno a lavorare e vivere della loro musica. “Il piano è di uscire e suonare in più posti possibile con il nostro spettacolo e fare ciò che ci piace.“, ha spiegato Agostina. Ma quando sono arrivati ​​hanno trovato un piccolo, ma importante difetto nel bagno italiano.

Bidet portatile, una grande invenzione mai sentita prima in casa

Elencato a prezzo d’occasione $ 2.489 pesos Su Mercato libero, Il prodotto del marchio argentino Belfia, è composto da una bottiglia realizzata con materiali ecologici, una valvola di sfiato e un tubo estensibile terminante con un ugello spruzzatore per espellere l’acqua. Il procedimento è chiaro e le istruzioni sono semplici: separare la bottiglia dal beccuccio e caricarla in acqua dolce; Lo copriamo di nuovo, regoliamo l’angolo del beccuccio e premiamo la bottiglia per far uscire il flusso. L’invenzione di Belfia è stata pensata per i viaggiatori, ma può essere di grande aiuto anche per ripulire malati, disabili o bambini.

“La funzione di purificarti lo compie, ma non con tale forza“, ha chiarito Agostina, e ha espresso la sua opinione:”Non c’è niente come il bidet, Ma è stato di grande aiuto“. I due musicisti hanno fatto una brillante scoperta sulla nota di un altro influencer argentino all’estero e hanno deciso di perseguire il passaparola a modo loro: Una pubblicità musicale.

“Stai pensando di migrare o viaggiare in un paese negli Stati Uniti, in Europa o in Oceania? Sei preoccupato di non poter incontrare il tuo migliore amico nella tua destinazione? Dì addio a tutti i demoni che ti perseguitano: È arrivato il bidet portatile“, raccontano gli artisti in un bellissimo video postato sui loro social.

“Informazioni commerciali” di Portable Bitcoin Fu un successo, e il primo di tanti. Come promesso da Agostino cronica.com.arLa sua idea è quella di continuare a fornire consigli di viaggio con un tocco d’arte: “Cerchiamo di utilizzare ciò che facciamo, l’arte, a scopo informativo. Tutti lo fanno, ci sono miliardi di pagine di condivisione e migrazione delle informazioni. Ma vogliamo dirlo a nostro avviso, Facciamo quello che sappiamo“.

Dove si usa il bidet?

Concepire un bagno senza un po’ vicino al gabinetto è qualcosa che nessun argentino può immaginare, la verità è che questo accessorio accogliente Ci sono sempre meno bagni nel mondo. Trovarlo non è nemmeno comune FranciaNasce nel 18° secolo come strumento di igiene personale per le donne nobili.

Oggi, i bidet come li conosciamo come argentini sono particolarmente popolari in altri paesi dell’America Latina உருகுவே e Paraguay. Possiamo anche trovare adattamenti per jet verticali in paesi asiatici come Giappone: In questo paese asiatico, il bidet è integrato nella toilette e offre un sistema di getto completamente automatico e diverso.

In Giappone, i bit sono automatizzati e regolabili.



Il bidet è anche una valuta comune Bangladesh, Thailandia, India e Corea del Sud. Sono stato anche in grado di trovare il mondo arabo in questi paesi Libano, Siria, Arabia Saudita, Qatar e Emirati Arabi Uniti. Infine, paesi europei come Grecia, Italia, Spagna e Portogallo Hanno byte jet orizzontali.