Si tratta di un treno di lusso che partirà nel 2024 e viaggerà attraverso l'Italia

Il lancio di nuovi treni di lusso non mostra segni di rallentamento, grazie alla mania per i viaggi lenti, all’appetito per la nostalgia e al gusto per gli interni lussuosi che ricordano i tempi d’oro dei viaggi in treno. Niente lo riassume meglio della presentazione di quest'anno Orient Express La Dolce VitaUn nuovo treno “corto” attraversa l'Italia con corse di una e due notti.

Il treno è una partnership con un gruppo alberghiero francese Accor e il gruppo italiano di ospitalità di lusso Arsenale SPA, con partnership ferroviarie con Trenitalia-Gruppo Ferrovie dello Stato- e Fondazione FS Italiane. Si noti che questo Orient Express è diverso dal Venice Simplon-Orient-Express, di proprietà di Belmont, parte di LVMH, che va da Londra a Venezia.

Il design è stato ispirato da La Dolce Vita, un termine per la decorazione, l'arte e l'architettura italiana degli anni '60, reso famoso dall'omonimo film di Federico Fellini. Dimorestudio, studio di architettura e design fondato da Emiliano Salci e Britt Moran, si ispira ai maestri del design italiano del XX secolo G. Bondi, Nanda Vigo, Kay Aulenti e Osvaldo Borzani.

Suite dell'Orient Express La Dolce Vita.

Il treno dispone di 11 carrozze e può trasportare solo 62 passeggeri. Ci sono 12 suite di lusso in legno, 18 master suite e una suite “La Dolce Vita”. Tutte dispongono di letti matrimoniali, divano, poltrone e bagno privato. Tutte le camere dispongono del servizio in camera. Il vagone ristorante servirà pranzo, cena e spuntini. Bar Car offre musica dal vivo, buffet e antipasti, cocktail dopocena e vini italiani.

Questi itinerari sono pensati per offrire panorami delle Alpi e della costa meridionale, creando esperienze di viaggio uniche da nord a sud. La maggior parte delle partenze partono da Roma e i viaggi includono città come Milano, Firenze e Venezia, nonché le isole della Sicilia tramite l'unico traghetto ferroviario passeggeri al mondo.

Roma Questo è il punto di partenza di molti di questi viaggi in treno. La nuova Lounge Orient Express La Dolce Vita aprirà le sue porte alla Stazione Roma Ostiense per accogliere i passeggeri e offrire loro un ristoro. Dotato di personale completo, è qui che i passeggeri effettuano il check-in, registrano i bagagli e indicano le loro preferenze di viaggio.

Le carte d'imbarco, i numeri di cabina e le etichette dei bagagli vengono ritirati nella sala d'attesa. Dopo una giornata trascorsa visitando Roma, è bene sapere che le camere con doccia verranno cambiate prima di iniziare il viaggio.

Ristorante all'Orient Express La Dolce Vita.

Le crociere di due notti includono Roma, Venezia e Portofino; Roma, Venezia e Siena; Ferrovia Transiberiana Italiana, Matera e Palena; Palermo, Agrigento e Taormina: la Sicilia attraverso i suoi miti; e Roma e Nissa Monferrato: Sulla strada del tartufo e del vino. I tour notturni includono Roma e Montalcino: Sulla strada dei vini pregiati e Roma, Maratea e Palermo: Le meraviglie del Mar Tirreno.

Questi itinerari sono stati sviluppati in collaborazione con i primi hotel Orient Express, che debutteranno nel 2024: Orient Express La Minerva a Roma e Orient Express Palazzo Don Giovannielli a Venezia.

Orient Express La Dolce Vita.

Entro il 2025, La Dolce Vita dovrebbe aggiungere rotte internazionali a Parigi, Istanbul e Spalato sulla costa adriatica della Croazia.

Il periodo di prenotazione è ora aperto. I prezzi partono da $ 2.700 a persona per notte per una cabina deluxe e $ 4.000 a persona per una suite. Include alloggio, tavolo per gli ospiti, vini e liquori selezionati, acqua minerale, bibite analcoliche, caffè, intrattenimento a bordo, escursioni e tutte le tasse applicabili. Alcuni vini e liquori premium e alcuni piatti à la carte sono soggetti a un costo aggiuntivo. Per maggiori informazioni visita Orient Express La Dolce Vita.

* Con informazioni Forbes USA