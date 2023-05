Siamo arrivati ​​con una batteria del -3%.

È raro che qualcuno non mi parli del problema dell’autonomia delle auto elettriche quando gli dico che di solito guido un’auto del genere. Qui ho già raccontato cosa si prova a viaggiare su un’auto di medio o corto raggio come la Dacia Spring, quindi ho voluto fare lo stesso test sulla Tesla Model Y.

Considerando che le persone guardano questo tipo di auto come se dovessero fermarsi ogni 30 minuti per fare rifornimento e rimanere lì per un’ora, ho voluto fare qualcosa di rischioso, Parti per un viaggio senza ricaricare l’auto al 100%..

Come ho detto nel video, la batteria dell’auto era inferiore al 65% al ​​momento della partenza, e lo diceva Non raggiungeremo la destinazione.

Devi pianificare, ma non impazzire

Si dice sempre che per viaggiare in auto elettrica bisogna pianificare di più rispetto a quando si va in auto a scoppio. Ed è vero. macchiare.

Ma è anche vero che questo non significa che devi essere ossessionato da caricabatterie, chilometri o stazioni. Nell’esempio di questo articolo, ho fatto il mio viaggio annuale più lungo, circa 250 chilometri solo andata, molti dei quali avanti e indietro.

Caricare un’auto Tesla con un compressore



So che ognuno è diverso e ci sono persone che fanno più chilometri al giorno, ma questo non è normale.

Vi invito a guardare il video, ma se non vi piace vi riassumo qui la mia esperienza:

L’autonomia dipende molto dalla velocità a cui stai andando, puoi aumentare l’autonomia scendendo di 5 o 10 km/h.

C’è una grande differenza tra andare a 105 o 110 km/he andare a 120 km/h. Arrivare al punto, oltre ad essere illegale, è garantire che la batteria si esaurisca più velocemente del necessario.

Pendenze e venti modificano drasticamente il consumo di energia.

Raramente devi riempire la batteria dallo 0 al 100%, quindi l’attesa non sarà lunga quanto pensi.

Non dovresti passare lunghe ore al volante senza riposarti, sia che tu stia guidando un’auto a benzina o elettrica.

Sebbene ci siano molte aziende di caricatori elettrici là fuori, i Tesla Super Chargers sono i più affidabili.

In ogni momento avevamo l’aria condizionata e non stavo nemmeno scherzando sul fatto che avrei preso in considerazione l’idea di spegnerla per risparmiare la batteria.

Come puoi vedere, è possibile utilizzare un’auto di questo tipo per viaggiare, anche se in alcuni casi, ovviamente, sarà più scomodo che farlo in un’auto a combustione.

Potrebbe interessarti