Sian Cheung rivela di non voler più partecipare ad un reality show: “Adoro recitare”

Sian Cheung ha ammesso di voler realizzare un progetto che lo avrebbe fatto riconnettere con lui. Fonte immagine: Diego Alva/Infobay Messico

Dopo più di un mese La famosa casa del Messico, Sian Cheong È andato sul tappeto rosso per la serie Sono arrivati ​​di notteProtagonista Eugenio Derbez, che torna alla commedia messicana dopo un’assenza di 10 anni.

In una breve intervista con Informazioni sul MessicoL’attore di origine cubana ha ammesso che si sente ancora strano ritrovarsi con così tante persone, dato che è stato una delle celebrità più longeve al mondo. Spettacolo di realtà 24/7 Era a un passo dal raggiungere la semifinale con Agustin Fernandez e dall’eliminare qualcuno della squadra “Mar”.

Anche se lo è Un membro della squadra della TerraIl cantante ha inoltre annunciato che dopo la sua scomparsa ha ottenuto diverse opportunità di lavoro e, anche se non può rivelare maggiori dettagli, è molto probabile che ritorni sul piccolo schermo nei prossimi mesi.

Sian Cheung sul tappeto rosso per la serie Vix “And They Came at Night” Foto: Diego Alva/Infobay Mexico

“Sono ancora un po’ confusoMa adesso, per esempio, molte persone sono molto strane, è il primo tappeto che faccio da quando me ne sono andato. Lì mi sono abituato poco a poco”, ha spiegato.

E sulle possibilità che esistono di rivederlo sul piccolo schermo, molto prima di entrare La famosa casa Ha fatto parte di importanti melodrammi come ama, Messicano e güero E sono io, Ha detto: Come ho detto finora Era una pioggia fitta di getti quella caduta appena me ne andai; Ma poco a poco bisognerà dire cosa si farà e cosa ancora non si potrà fare.

D’altro canto, però, lo ha dichiarato parte del successo Spettacolo di realtà Televisa è stata una sfida totale, del resto Ha commesso l’errore di sottovalutarloHa anche detto che è aperto all’opportunità di incontrare nuovamente alcuni dei suoi colleghi della Quarta Terra.

“Sono in contatto con alcuni, continuiamo a parlare e ci incontreremo sicuramente. Viaggeremo sicuramente Ci divertiremo perché se andiamo tutti d’accordo lì“.

Riguardo al suo ritorno alla vita normale e ai suoi progetti professionali, ha commentato che gli piacerebbe fare qualcosa che gli facesse riscoprire il suo ruolo di attore, che ha messo da parte quando è entrato nel reality.

“C’è qualcosa che mi appassiona, che mi fa sentire disconnesso, che mi fa connettere nel mio lavoro, ed è ciò che amo, ed è la recitazione.

Alla fine, ha completamente escluso l’idea di diventare un partecipante Spettacolo di realtà Con la stessa forma della casa, non importa quanto tempo passa, non c’è possibilità. “No, nemmeno se sono passati 27 anni.“