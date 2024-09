Sian Cheung rompe il silenzio sulla “storia d’amore” con Brigitte Bouzoux in “La Casa de los Famosos”: “Era reale”

Brigitte Bouzou e Sian Cheung si sono baciate più volte. (Foto: correzione)

Sian CheongL’ottavo è stato eliminato “Casa famosa del Messico 2024”Ha partecipato al programma come ospite speciale ‘Oggi’ Questo martedì, 17 settembre, per rispondere ad alcune domande sulla sua speciale partecipazione al reality show.

Tra le questioni chiarite dall’attore cubano, ha sottolineato le accuse contro di lui di aver utilizzato i suoi compagni, Ricardo Peralta e Brigitte Pozo, come strategia “romantica” per restare nella competizione.

“Ho parlato con Ricardo, abbiamo parlato a fondo, mi sono scusato per non aver capito come si sentiva ad un certo punto, mi sono scusato per non essere stato comprensivo e ho semplicemente pensato che ci stessimo divertendo tutti nella stanza.” .

Ricardo Peralta è esploso contro Cheung quando ha scoperto la sua presunta strategia. (Foto: La famosa Casa del Messico)

Allo stesso modo, ha sottolineato di non aver mai usato l’influencer per costruire una “storia d’amore” come strategia di sopravvivenza nel reality show. Ha anche insistito di non aver fatto una cosa del genere nemmeno a Brigitte Bouzou, e questo è quello che ha da dire sui baci appassionati che si sono scambiati durante tutta la stagione:

“Con Brigitte c’era qualcosa di veramente bello, ma eravamo quarti contendenti e penso che questo abbia frenato un po’ le cose (…) Quello che ha fatto Brigitte era reale.”

Brigitte Bozo ha spiegato il suo comportamento.

Nella stessa intervista, Martha Figueroa ha interrogato Sian Cheung sulle volte in cui avrebbe sputato sul cibo o sugli oggetti dei suoi compagni di squadra Mar.

“Ci sono cose che hanno senso e non sono ‘strategiche o non strategiche’. Ci sono errori che il pubblico non perdona Come quella che ho commesso “Voglio che facciate molta attenzione perché qui c’è stato uno scandalo quando apparentemente avete sputato nel cibo nella stanza di fronte”, ha esordito il giornalista.

Dopo aver visto una raccolta di quei momenti, l’attore cubano ha risposto:

“Era uno scherzo tra amici… era tra me e Agustin ed era il piatto di Agustin. Il video non è finito, manca il modo in cui Agustin dice: ‘Lo mangerai’, schifoso.”

Alla fine, ha ammesso che la battuta del suo presunto amico era fuori luogo e si è scusato:

Ha aggiunto: “Ecco perché sono qui a mostrare la mia faccia, ed è per questo che mi scuso perché penso che fosse uno scherzo andato fuori controllo, fuori contesto, e mi dispiace molto per aver fatto uno scherzo del genere”. “Penso che questo mi renda umano (…) Mi scuso perché questo non è mai stato un mio desiderio, era solo uno scherzo tra amici.”