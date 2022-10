Siega Verde si impegna a proteggere lo spazio culturale

sito archeologico cesoia verdenella regione di Ciudad Rodrigo, chiede la protezione che sarà concessa dichiarando la Junta de Castilla y León uno “spazio culturale”, una proposta che fa parte della proposta in discussione questo martedì nella plenaria di Cortes all’interno della proposta messa avanti dal blocco parlamentare socialista.

Invitiamo il Consiglio di Amministrazione a dichiarare la Siega Verde come spazio culturale Proprio come è successo con gli altri due siti del patrimonio mondiale della regione come Las Médulas e Atapuerca”, ha spiegato lunedì a Benavente Jose Ignacio Martin Benito, avvocato di Mirobrigense e PSOE.

Martín Benito è responsabile della presentazione e della difesa del movimento che include a I dieci comandamenti dell’azione nel campo della politica culturale Sarà realizzato dalla giunta di Castiglia e León, tra cui, oltre a Siega Verde, la creazione del “Parco Archeologico della Valle dell’Águeda”, come riferimento “ciò che ha fatto il Portogallo ai rifugi della valle del fiume Côa è stato anche dichiarato Patrimonio dell’Umanità”.

La richiesta al Consiglio di Amministrazione di dichiarare lo “spazio culturale” di Seiga Verde non è una novità, perché nel 2009 questo stesso gruppo politico ha presentato una Proposta Non Legge (PNL) in cui si sollecitava in tal senso l’amministrazione regionale pur rilevando che “il concetto di “spazio culturale” è un numero assegnato ad alcuni beni immobili già protetti con dichiarazione di proprietà di rilevanza culturale, per quelli La maggior parte dei beni eccellenti per la societàConfermato Martin Benito.

La dichiarazione “Spazio culturale” è riservata, secondo la normativa vigente, a quei beni precedentemente dichiarati BIC e che “consistono in particolari valori culturali e naturali condivisi e richiedono un’attenzione preferenziale per la loro gestione e diffusione”.

Infine, e se la proposta in discussione in Parlamento va avanti, la dichiarazione dello “Spazio culturale” di Seiga Verde deve andare di pari passo con la preparazione di Adattamento e piano d’uso che determinerà la conservazione, la manutenzione, l’uso e il programma delle misure di lavoro.