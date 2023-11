Siemens guadagna 8,5 miliardi di dollari nel 2023, quasi il doppio dell’anno precedente, ma prevede un rallentamento | Economia

La multinazionale tedesca Siemens ha generato profitti per 8.529 milioni di euro nell’anno fiscale 2023, che va dal 1° ottobre 2022 al 30 settembre. I profitti sono praticamente il doppio di quelli realizzati l’anno scorso, quando incassò 4,4 miliardi di dollari, danneggiata dal cattivo comportamento di Siemens Energy. Anche se questa filiale, di cui possiede il 25,1%, resta fonte di problemi – il governo tedesco l’ha appena salvata con garanzie per le sue ingenti perdite, derivanti soprattutto dalla spagnola Gamesa – negli ultimi 12 mesi è stata ottenuta una ripresa, grazie Ciò è in parte dovuto alla forte diversificazione dell’azienda, con tentacoli in settori quali elettrodomestici, soluzioni informatiche, infrastrutture o sanità, tra gli altri.

I conti del gruppo tedesco hanno superato le aspettative degli analisti, e l’entità ha annunciato che proporrà al consiglio di amministrazione un aumento dell’utile annuo di poco più del 10%, dagli attuali 4,25 euro a 4,70 euro. “L’anno fiscale 2023 è stato un anno da record: nella nostra attività industriale, i profitti e i margini di profitto hanno raggiunto i livelli più alti mai registrati e abbiamo quasi raddoppiato il nostro utile netto raggiungendo un massimo storico”, ha affermato Roland Busch, Presidente e CEO di azienda. Siemens.

Il business digitale ha contribuito maggiormente all’utile (4.833 milioni al lordo delle imposte), seguito dalla divisione infrastrutture intelligenti (3.074 milioni), dalla divisione sanità (2.527 milioni) e dalla divisione mobilità (882 milioni). Insieme costituiscono l’attività industriale di Siemens, che ha guadagnato 11,4 miliardi di dollari prima di raggiungere il Tesoro tedesco, rispetto ai 10,3 miliardi di dollari del 2022. Il margine è migliorato di tre decimi, dal 15,1% al 15,4%. Per quanto riguarda il portafoglio ordini, quest’ultimo è cresciuto del 7% nel corso dell’anno raggiungendo i 92,3 miliardi, mentre i ricavi totali sono aumentati dell’11% raggiungendo i 77,8 miliardi, pari al 10% nel quarto trimestre.

Le buone notizie sono meno importanti quando guardiamo al futuro. Le previsioni di Siemens per l’anno fiscale 2024 parlano di un rallentamento in un contesto di incertezza per l’economia cinese, una delle principali destinazioni della sua produzione. Siemens stima che l’aumento del reddito per il prossimo anno sarà compreso tra il 4 e l’8%, ovvero inferiore a quello ottenuto nel 2023. Con la guerra in Ucraina che continua senza alcun segno di risoluzione e il nuovo conflitto aperto in Palestina, l’azienda riconosce che le sue previsioni “ si basa sul presupposto che “le tensioni geopolitiche non continuano ad aumentare”, quindi qualsiasi cambiamento in peggio potrebbe causare un peggioramento di questi numeri.

Inoltre, sfuma il potenziale di crescita della sua divisione digitale, che le dà solo un aumento di reddito compreso tra lo 0 e il 3%. Ciò si basa sul presupposto che la domanda globale di lavori di automazione si riprenderà nella seconda metà dell’anno finanziario, “in particolare in Cina”, spiega.

Per alleviare la situazione di Siemens Energy, alla quale la Germania fornirà un sostegno finanziario per 7,5 miliardi di dollari sotto forma di garanzie, il gruppo ha annunciato l’acquisizione di una partecipazione del 18% nella sua unità indiana per 2,1 miliardi di euro.

Segui tutte le informazioni Economia E un lavoro In Facebook E So nel nostro Newsletter settimanale