Silk Sonic vince il Grammy Song of the Year con “Leave the Door Open”

Questo contenuto è stato pubblicato il 04 apr 2022 – 01:14

Las Vegas (USA), 3 aprile (EFE). Silk Sonic ha vinto un Grammy come Canzone dell’anno con “Leave the Door Open”, alla 64a edizione di questi premi che si terrà quest’anno all’MGM Grand Garden Arena. a Las Vegas (Stati Uniti).

In questo modo, il tema Silk Sonic ha superato gli altri nove candidati di questa categoria, tra cui “La patente di guida”, di Olivia Rodrigo, che si è concentrata sulla maggior parte delle aspettative per la vittoria della promozione.

Tra le tre canzoni nominate ci sono “Happier Than Ever” (per Billie Eilish), “Kiss Me More” (Doja Cat con SZA), “Peaches” (Justin Bieber, Daniel Caesar e Giveon) o “Right On Time (Brandy)” .Carlisle).

Il premio Song of the Year premia solo i cantautori, mentre la categoria Record of the Year premia cantautori, produttori e ingegneri.

Quindi, dietro questo riconoscimento c’è Brandon Anderson, Christopher Brody Brown, Dernest Mile II e Bruno Mars.

Sono saliti sul palco dopo che il loro premio è stato annunciato dal presentatore principale del concerto, Trevor Noah, e hanno ringraziato l’American Recording Academy per il riconoscimento.

Visibilmente commossi al loro primo Grammy di Silk Sonic, hanno anche avuto parole gentili per i loro parenti per il loro sostegno “sempre” alle loro carriere e carriere.

Inoltre, Silk Sonic si è esibito all’apertura di questa edizione dei Grammy e ha affascinato il pubblico desideroso di apprendere il resto delle disposizioni della Recording Academy e godersi le restanti esibizioni musicali.

Silk Sonic ha vinto altri tre premi quest’anno: Miglior registrazione, Miglior performance R&B e Miglior canzone R&B per “Leave The Door Open”. EFE

gac/ics

© EFE 2022. La ridistribuzione e la ritrasmissione di tutto o parte dei contenuti dei Servizi Efe, senza il preventivo ed espresso consenso di Agencia EFE SA, è espressamente vietata.