Silvia Pasquale, figlia di Silvia Pinal, dice che sua madre ha trascorso il Natale in isolamento ma “bene e tranquilla” | persone | intrattenimento

attrice messicana Silvia PinalLa sua famiglia, che è stata ricoverata in ospedale con COVID-19, ha detto che stava “bene e calma”, che ha anche espresso rammarico per l’assenza della cantante cinematografica durante le vacanze di Natale.

“Questo Natale ci ha fatto pensare e realizzare quanto siamo fortunati ad avere mia madre, voglio che tu sappia che sta bene, calma e più forte che mai”, ha detto l’attrice. Silvia PasqualeLa figlia di Benal su Instagram.

Pinal, un’icona del cinema e della televisione, è stato ricoverato in un ospedale privato a Città del Messico lo scorso mercoledì a causa di complicazioni cardiache e COVID-19, che avrebbe contratto durante un evento durante il fine settimana, secondo sua figlia. Alejandra Guzmancantante.

La donna nata a Sonora nel 1931, È stata completamente vaccinata, sebbene non abbia ancora ricevuto la terza dose di richiamo.

“Abbiamo davvero bisogno della nostra cantante, ma tutto andrà meglio e noi la supporteremo. Silvia Penal ci sarà per un po’, non c’è dubbio!” ha detto Paskill.

Il caso di Benal si verifica mentre il Messico lotta con l’arrivo del tipo omicron di coronavirus.

Il Paese sta accumulando più di 3,9 milioni di casi e quasi 300.000 morti, il quarto più alto al mondo.

I nipoti dell’attrice, nota come la “dinastia Pinal”, hanno espresso nelle reti la loro tristezza per la mancata presenza a queste feste.

Modello Michelle Salas, nipote di Benal e figlia del cantante Luis Miguel e dell’attrice Stephanie Salas, una foto del Natale in cui esprimeva un “vuoto”.

“Questo Natale non riesco a trovare molte parole che desidero perché c’è un piccolo vuoto dentro di me. E sebbene io sia calmo perché tutto va bene, l’imperfezione che mi fa e mi fa amare è essenziale per il raggiungimento dell’assoluto felicità in me”, Michelle ha incrociato il suo account su Instagram.

La malattia di Peñal ha scosso il pubblico messicano a causa di È considerata “l’ultima cantante” del cinema nazionaleGrazie ai suoi personaggi famosi e alla sua carriera che risale al 1949.

L’attrice messicana è diventata famosa a livello internazionale con il regista spagnolo Luis Buñuel, che ha recitato con lei in film come veridiana (1961), assassino di angeli (1962) e Simone del deserto (1965).

L’attrice è emersa anche dal suo ruolo televisivo, dove ha presentato l’iconico programma Donna, situazioni di vita reale Da più di 20 anni dal 1985.

“Grazie a tutti coloro che erano ai piedi della valle ea tutti voi per gli auguri, il sostegno e l’affetto”, ha scritto. Stephanie Salas sul suo Instagram. (IO)