Città del Messico, 10 giugno (EFE). – Almeno 100.000 persone si sono radunate venerdì allo Zocalo di Città del Messico, per ascoltare il cantautore cubano Silvio Rodriguez, organizzato dal governo della capitale.

“Che bello il look dello zocalo con 100.000 persone che cantano Silvio Rodriguez”, ha detto il capo del governo della capitale, Claudia Sheinbaum, sul suo account Twitter ufficiale.

Nonostante la pioggia, il pubblico ha apprezzato per poco più di due ore le canzoni di Rodriguez, che si è presentato al pubblico messicano con i suoi migliori successi.

In mattinata, il sindaco della capitale ha consegnato al musicista cubano le chiavi della città e il Distinguished Guest Diploma, atto in cui ha ribadito la sua convinzione che la tragedia marcia del blocco economico di Cuba deve finire, trasformando la sinistra in questa città.

“Abbiamo Città del Messico, noi e noi, che ti diamo le chiavi della nostra città, il nostro distinto ospite, Silvio Rodriguez”, ha detto Sheinbaum.

Dopo la cerimonia di premiazione, Rodriguez ha espresso la sua gratitudine.

“Sono così grata dal profondo del mio cuore che questa città, questa signora che rappresenta la città, mi ha fatto questo dono che, dice, è qualcosa che si sente già da quanto è stata qui, da quanto ha visitato, da così tanto che ha condiviso con così tanti colleghi, in molte situazioni diverse e in molte circostanze diverse, non è sempre così bello o pieno di speranza come quelli che sembrano illuminarci oggi”, ha aggiunto.

Rodríguez è tornato in Messico dopo otto anni per tenere due concerti, uno al National Auditorium e l’altro al CdMx Zócalo, in occasione del suo ultimo musical “Para laespera”. EFE

