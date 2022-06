Simboleggia la vittoria completa della Spagna nel gioco triangolare dell’Italia

Madrid, 19 giugno (Europa Stampa) –

La squadra spagnola di basket femminile ha sconfitto l’Italia (46-54) nella finale del Torneo di Civitale questa domenica, regalando loro una vittoria completa nel loro tour ‘Camino al Fuero’.

La nazionale esce determinata a vincere e ben presto stabilisce le prime differenze. Il 5-14 iniziale è stato fondamentale per rallentare il ritmo degli italiani nel padiglione che era praticamente vuoto. La Spagna è ulteriormente avanzata e non ha avuto problemi a continuare ad espandere il suo vantaggio.

Facile per gli spagnoli dopo la tripla di Maria Conte (8-17), proseguita con i punti di Might Casorla, Maria Arazo e Leo Rodriguez (14-25). La partita era una questione per la Spagna, con molto intento sotto i cerchi e con l’intenzione di non avere rivali.

Negli ultimi due quarti, la squadra di Miguel Mendes ha optato per una difesa forte per mantenere il vantaggio, anche se l’Italia ha saputo trovare il suo slancio e ha risposto con un vantaggio di 4-0. Tuttavia, nonostante un vantaggio di 5-0 alla fine del terzo turno (29-39), la Spagna è rimasta imbattuta.

Il momento migliore per gli italiani è stato quel 42-49 finale, che non ha avuto alcun effetto sulla Spagna. Un canestro di triple e Carrera di Maria Arujo ha aiutato a pronunciare il verdetto a favore della Spagna (44-54) e ha lasciato la partita irrisolta.

Al termine della partita, la Spagna vince il Trofeo dei Campioni e Maria Conte viene nominata MVP del Triangolo. Questo tour “Road to the Future” si conclude con quattro vittorie in diverse partite.