Simeone continua a scommettere su Héctor Herrera come novizio tra un problema e l’altro su chi partirà per la MLS

Quando il messicano vive i suoi momenti migliori all’Atletico, i comunicati mostrano che la sua firma con la MLS è una realtà per il prossimo anno calcistico

Anche senza la resurrezione della Coca-Cola, Diego SimeoneL’allenatore dell’Atletico Madrid, mercoledì, ha mantenuto il suo impegno per l’undicesima delle ultime due partite, tra cui il messicano Hector Herrera, che, secondo fonti ESPN, ha raggiunto un accordo con la Houston Dynamo per raggiungere la prossima stagione. ml. Ritoccato dalle vittime Jeffrey Kondopgia e Stefan Savicnelle sue prove per un duello di domenica contro Pettiquello era senza Antoine Griezmann, Yannick Carrasco e Luis Suarezcome prima Manchester United e il celtico.

Jan Oblak in porta; Sime Vrsaljko, José María Giménez, Felipe Monteiro (in sostituzione di Savic), Reinildo Mandava e Renan Lodi, nelle retrovie di cinque o tre, a seconda che stiano attaccando o difendendo; Marcos Llorente, Hector Herrera e Rodrigo de Paul (per Condogbia) a centrocampo; Joao Felix e Angel Correa, in attacco, hanno formato gli undici giocatori che Simeone ha provato mercoledì in preparazione del testa a testa di Champions League al Benito Villamarin Stadium.

Hector Herrera, Nestor Araujo – Atletico Madrid vs. celtico Getty Images

sequenza di pareggio contro Manchester Unitednell’andata delle 16 Champions League Al Wanda Metropolitano (1-1), e la vittoria sulla squadra galiziana nella stessa tappa di sabato scorso (2-0), hanno ribadito l’idea dell’allenatore sulla nuova rosa di queste due partite, con Sim Vrsalico, Hector Herrera o Renan Lodi Tanto per cominciare, quando prima difficilmente potevano prendere parte a questa campagna.

e senza Griezmannè già guarito da un infortunio muscolare e una ricaduta da tre partite (non è stato titolare in nessuna di queste, nemmeno contro Osasuna né davanti Manchester United né contro di essa celtico); Luis Suarez Anche se ha partecipato attivamente, con un gol, allo 0-3 a El Sadar, ma poi è stato un sostituto negli ultimi duelli; E il Yannick Carrascoimpiegato a Pamplona, ​​punito Champions League e riserva vs Celta Vigo.

Ad oggi, nessuno dei tre punti a 11 contro Pettisecondo le prime righe di Simeone, che verrà attaccato da Angelo Correa e Joao Felixproprio come gli ultimi due giochi, e questo coprirà il percorso a sinistra con Renan Lodi, Entrambi eccezionali contro Unito Colloquio celticocon due gol inseriti nell’ultimo caso che hanno determinato la seconda vittoria consecutiva per Atleta Su lega.

Regola dei risultati. In quell’undicesimo giorno, il Atleta Costruisce la reazione, non solo sul tabellone segnapunti, ma anche nel gioco, da 0-3 a Osasuna Al Sadar Stadium, quando sono ricomparsi in prima squadra Sim Vrsalikocome lato destro, e Hector Herrera, come centrocampista. I due giocheranno la terza partita consecutiva da titolare al Benito Villamarin, in un match cruciale per il primo gol della squadra: la qualificazione indispensabile al torneo. Champions League della prossima campagna.

Solo due mod cambiano la formazione delle ultime due partite, entrambe sono imposte dalle sconfitte Stefan Savicpunito e ferito, e Jeffrey Kondogbia, con malattie muscolari. Inoltre non sono disponibili risurrezione del pianetaDalle ultime due partite a causa di un infortunio subito Osasuna in sella; Daniel Wass e Matthews CunhaResterà fuori almeno fino ad aprile a causa di due distorsioni al ginocchio destro.

Hector Herrera ha colpito la palla dietro Marcus Rashford Getty Images

a Savicsecondo il primo test, lo sostituirà Filippo Montero con cui comporre una difesa Reinildo Mandava e José Maria Jimenez. L’altra opzione per sostituire il Montenegro centrale, bellissimo marionon si è allenato nella sessione mattutina questo mercoledì, perché aveva un lavoro alternativo, proprio come Tommaso Lemarsostituire anche prima Unito e il celtico È atteso nello stesso ruolo domenica prossima a Villamarin.

a KondigbiaNel frattempo è stato sostituito Rodrigo de Paolo, Una volta Koke ancora non si è allenato con il gruppo a causa di un infortunio. Un’altra opzione è Lemar, ma non ha nemmeno partecipato alla sessione mattutina sul campo. Il resto dei centrocampisti sarà unificato Marcos Llorente e Hector Herrera Due uomini identificati anche oggi in questa demarcazione, proprio come Joao Felix e la Corea In attacco, come prima Unito e davanti celtico.