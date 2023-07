Simmons & Simmons fattura 521 milioni di dollari e cresce del 12% a livello globale nell’ultimo anno fiscale | legale

Simmons & Simmons International ha annunciato oggi i suoi risultati finanziari non certificati per l’esercizio chiuso al 30 aprile 2023. Dopo un anno di continui investimenti e crescita, i dati rivelano che il fatturato mondiale ha raggiunto i 521 milioni di sterline, con un aumento del 12% rispetto all’anno precedente.

In termini di utili, la società ammonta a 189 milioni di sterline, in crescita del 2% rispetto allo scorso anno, e l’utile del socio di capitale ammonta a 1.001.000 sterline, in linea con l’anno precedente. L’ufficio di Madrid, guidato da Eduardo Peñacoba, è cresciuto del 23% nell’anno fiscale 2022-2023 ed è una delle aziende globali più redditizie.

I dati globali completi di Simmons e le analisi dell’azienda rispondono alla strategia di investimento interna dell’azienda, alle solide relazioni con i clienti e all’attenzione al settore. Da segnalare anche il totale di 22 partner in 12 sedi in 11 paesi, compresa la promozione interna di Carmen Torres, nuova socia nell’area di lavoro della sede spagnola, dopo 9 anni di lavoro in azienda.

Questa promozione interna si aggiunge alla recente nomina di Francisco de Leon lo scorso novembre e alla nomina di Olivia Delagrange nell’aprile di quest’anno, entrambi specialisti nel settore assicurativo, rispettivamente nei settori della risoluzione aziendale, commerciale e delle controversie. In questo modo, l’ufficio spagnolo di Simmons continua a crescere pur continuando a scommettere sulla specializzazione settoriale.

come sottolineato Eduardo Benacobamanaging partner di Simmons in Spagna, “I risultati dell’azienda a livello globale sono fonte di ispirazione per i membri dell’ufficio di Madrid, che accompagnano la realizzazione del business plan dell’azienda con la crescita e i risultati dell’anno”.

In termini di numeri di fatturazione per l’anno, Simmons & Simmons Global Managing Partner, Jeremy Hollandcorrispondenti alle cifre per il 2022/23 “reflejan el exito de la ambiciosa strategica de crecimiento en la que se ha embarcado Simmons, demostrada este por l’importante espansione estratégica en toda Europa y, poruesto, nuestros planes de abrir una oficina en United States .” Conclude: “Nonostante un altro anno segnato da significativi sconvolgimenti globali e sofferenze umane, sono orgoglioso che come azienda siamo stati in grado di riunirci e sostenere cause importanti, attraverso la nostra fondazione di beneficenza e il nostro lavoro pro bono”.