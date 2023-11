Simo Educación presenta i progetti di otto startup nello spazio vetrina!, rendendo visibili gli imprenditori – Tecnologia

Show Up!, lo spazio di Simo Educación dedicato alla promozione del talento e dell’imprenditorialità, riunirà, dal 14 al 16 novembre, le proposte tecnologiche per il settore educativo di otto startup, un’iniziativa che incoraggia la partecipazione di startup o progetti commerciali.

Pertanto, startup, PMI e PMI di nuova creazione – di età compresa tra uno e cinque anni – offriranno alla comunità educativa una selezione di soluzioni, prodotti e applicazioni innovativi che hanno una forte componente tecnologica e sono focalizzati a rendere la vita più facile e migliore. Insegnanti, studenti e genitori.

Un robot educativo, confini interattivi in ​​cui studenti e insegnanti appaiono in movimento, una piattaforma di studio online al 100%, simulatori di realtà virtuale, strumenti alimentati dall’intelligenza artificiale, un braccialetto NFC dedicato ai laboratori di educazione finanziaria e un progetto di cooperazione con centri di programmi imprenditoriali , tra le altre proposte, raccolte quest’anno a Show Up!.

Tra questi c’è la Genyus School – Future Minds Movement (Stand 6B07), che mira a collaborare con centri educativi in ​​Spagna per aiutarli a differenziarsi attraverso l’imprenditorialità, le abilità sociali e i programmi di sviluppo personale per principianti.

Un’altra proposta è Graddy (Stand 6A24), una cornice interattiva che mostra studenti e insegnanti che si muovono come se fosse un dipinto di Harry Potter. Quando si clicca su un iscritto, appare un video in cui racconta la sua esperienza al centro, oppure lascia un messaggio di addio o di ringraziamento.

D’altra parte, l’intelligenza artificiale umana (posizione 6B05) genera resoconti sulle competenze sociali ed emotive da testi e trascrizioni audio, con intelligenza artificiale, senza pregiudizi di autopercezione o desiderabilità sociale, come nei test e nei questionari.

Inteloud (stand 6A22) è un distributore di robot educativi e giocattoli STEAM, mentre Mathew/Adaptical (stand 6A28) è uno strumento basato sull’intelligenza artificiale che consente agli insegnanti e ai centri educativi di creare, personalizzare e valutare automaticamente situazioni di apprendimento, esercizi e attività, tutti idealmente in linea con i regolamenti didattici (come, ad esempio, LOMLOE).

MBA Kids (Stand 6A30) è un braccialetto abilitato NFC che funge da portafoglio virtuale e, oltre ad essere un oggetto che gli studenti possono condividere nei loro laboratori, funge da strumento di risparmio e di gestione finanziaria per la famiglia da utilizzare a casa attraverso il programma’.

Un’altra piattaforma di studio, Ucademy (Stand 6A26), si propone come un programma online al 100% che combina i principali strumenti della formazione tradizionale come lezioni dal vivo e tutoraggio con istruttori con gli ultimi sviluppi della tecnologia educativa, compresi strumenti di esame e revisione con intelligenza artificiale integrata. .

Infine, VR Magister (stand 6B03) propone simulatori di realtà virtuale che rivoluzionano le pratiche formative e migliorano le soft skills.